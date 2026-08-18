Lead Story
စစ်အာဏာရှင်၏ မော်စကို ခရီးစဉ်အပေါ် ရစ်ချတ်ဟိုဆေးနှင့် မေးမြန်းချက်
ဆောင်းပါး
အမတ်တုတွေ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ မွန် စက်သုံးဆီပြဿနာ
သတင်း
ဘုရင်ခရီးသည်တင်ယာဥ်လိုင်းမှ ဂိတ်မှူးနှင့်စာရေးမ ၂ ဦးကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
August 20, 2026
စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဘိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ဘုရင်ခရီးသည်တင်ယာဥ်လိုင်းက ဂိတ်မှူးနဲ့ စာရေးမ ၂ ယောက်ကို စစ်အာဏာရှင်တပ်က ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (PDF) အဖွဲဆီ ဖုန်းဆက်သတင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့&n...
ရေဘေးသင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ မိုးလေဝသ သတင်းအချက်အလက်နှင့် အကူအညီရရှိမှုအားနည်း
August 20, 2026
ရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ လာမဲ့ရက်တွေအတွင်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး ရေကြီးရေလျှံမှုတွေ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ မိုးဇလက ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်း အခက်အခဲတွေ ကြောင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက...
ယောနှင့် ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းအစပ်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်နေ
August 20, 2026
ဆော-လောင်းရှည်လမ်းပိုင်း၊ ကျောက်ထု-ထီးလင်းလမ်းပိုင်းတွေ အပါအဝင် ယောနဲ့ ချင်းအစပ်က နေရာတွေမှာ စစ်အာဏာရှင်တပ်နဲ့ တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြား တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီး စစ်တပ်က လေကြောင်းက ဗုံးတွေဆက်တိုက်ကြဲ...
မောင်တောတွင် စစ်ကျန်လက်နက်ပေါက်ကွဲပြီး ကျောင်းသား ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာရ
August 20, 2026
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ အင်းဒင်ကျေးရွာမှာ စစ်ကျန်လက်နက်ကို ဆော့ကစားရာကနေ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ကျောင်းသား ၁၀ ယောက်အထိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။မော...
ကျုံပျော်တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် လူ ၁,၃၀၀ ကျော် အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့၊ စာသင်ကျောင်းများ ပိတ်
August 20, 2026
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် သြဂုတ် ၁၇ ရက် ညပိုင်းက စတင်ပြီး ဒါးကချောင်း ရေမြင့်တက်လာကာ ရေကြီးရေလျှံလို့ ဒေသခံ ၁,၃၀၀ ကျော်ကို အရေးပေါ် ပြောင်းရွှေ့ခ...