ရိုးမားနှင့်ပွဲက ဒီရာသီ အခက်ခဲဆုံးပွဲ ဖြစ်ခဲ့ဟု ပီအက်စ်ဂျီနည်းပြ ပြော
ပြင်သစ်ကလပ် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာ ရိုးမားအသင်းနဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို အကြိတ်အနယ် သရေကျခဲ့တာကြောင့် ပီအက်စ်ဂျီရဲ့ နိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းလည်း ရပ်တန့်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ နိုင်ပွဲဆက်ရလဒ်တွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ ရိုးမားရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကြောင့် သရေတမှတ်နဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ပီအက်စ်ဂျီနည်းပြ လူးဝစ်အန်နရီကေးကတော့ ရိုးမားနဲ့ပွဲဟာ ဒီရာသီမှာ အသင်းအတွက် အခက်ခဲဆုံးပွဲစဉ် ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပွဲအပြီးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အနိုင်ရလဒ် မရရှိခဲ့ပေမဲ့ နည်းပြဖြစ်သူက ပြိုင်ဘက် ရိုးမားအသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းနဲ့ သရေရလဒ်ကို ချီးကျူးစကား ပြောသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးမားဟာ ပီအက်စ်ဂျီကို ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့သလို နည်းပြ အန်နရီကေးကလည်း ပြိုင်ဘက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။