စပို့တင်းလစ္စဘွန်းနှင့် သရေကျပြီး မန်ယူ ရှုံးပွဲဆက်မှုရပ်တန့်
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နည်းပြသစ် ပိုချက်တီနိုဟာ စပိုတင်းလစ္စဘွန်းနဲ့ ၂-၂ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အနိုင်ရလဒ်နဲ့ လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဟာ နောက်ဆုံး ၁၃ ပွဲမှာ တပွဲသာ အနိုင်ရရှိထားပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဇယားမှာလည်း အဆင့် ၁၉ နေရာမှာသာ ရပ်တည်နေတာပါ။
ဒီပွဲမှာ တိုင်လီမန်းစ် အနီကတ်ထိခဲ့တာကြောင့် နောက်လာမဲ့ လိုက်ပ်ဇစ်နဲ့ပွဲကို လွဲချော်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲစဉ်အတွင်း ဒိုင်လူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ် ယူနိုက်တက်ဘက်က မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အာမက်ရဲ့ဂိုးကို ပယ်ဖျက်ခဲ့တာက အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂိုးသမား လမ်းမန်းစ်ရဲ့ အမှားတွေကြောင့် ဂိုးပေးခဲ့ရပေမဲ့ ပိုချက်တီနိုကတော့ ကစားသမားတွေကို အပြစ်မတင်ဘဲ တာဝန်ယူမှုရှိဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
နည်းပြသစ်ဟာ အသင်းရဲ့ အခြေအနေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။