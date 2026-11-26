ချန်ပီယံလိဂ်တွင် ၂ ဂိုးသွင်းပြီး လီဗာပူးအတွက် အီဆက်ခ် ခြေစွမ်းပြ
လီဗာပူးတိုက်စစ်မှူး အီဆက်ခ်ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ် ကလပ်ဘရုဂေးကို ၃-၀ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာ ၂ ဂိုးသွင်းယူပြီး အသင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ နိုင်ပွဲကို ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် လီဗာပူးဟာ နောက်ဆုံး ၁၀ ပွဲမှာ ၇ ပွဲအထိ အနိုင်ရထားတဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
အီဆက်ခ်ဟာ ဒီရာသီမှာ စုစုပေါင်း ၁၀ ဂိုးအထိ သွင်းယူထားပြီး အဝေးကွင်းသွင်းဂိုး ၈ ဂိုးနဲ့အတူ အကောင်းဆုံးပုံစံကို ပြသနေတာပါ။
နည်းပြ အီရာအိုလာက အီဆက်ခ်ဟာ အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းရုံသာမက ကစားကွက်မှာပါ အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးနေကြောင်း ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။
အီဆက်ခ် ကိုယ်တိုင်ကလည်း အသင်းရဲ့ အခြေအနေ ကောင်းမွန်တာကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တွေ ထပ်ရဖို့ မျှော်လင့်နေတာပါ။
အသင်းဖော် ဖလော်ရီယန် ဗာ့ဇ်ကလည်း အသင်းရဲ့ စုစည်းမှုနဲ့ အရန်ခုံကစားသမားတွေရဲ့ အားဖြည့်မှုဟာ အခုလို အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကကျကြောင်း ဆိုပါတယ်။