ဂျန်ဆန်ဟွမ်ကို ပြန်ခန့်အပြီး Nvidia ကုမ္ပဏီတန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံ ပြန်တက်
AI ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Nvidia ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (CEO) အဖြစ် ဂျန်ဆန်ဟွမ်ကို နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှာ ပြန်ခန့်အပ်လိုက်ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီရဲ့ စျေးကွက်တန်ဖိုးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံနီးပါး မြင့်တက်လာပါတယ်။
Nvidia ရဲ့ ရှယ်ယာစျေး ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထိုးတက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီတန်ဖိုးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ထရီလီယံနီးပါး ပြန်ရှိလာပါတယ်။
အမေရိကန် စတော့စျေးကွက်မှာလည်း Nasdaq စတော့ညွှန်းကိန်း ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ S&P 500 စတော့ညွှန်းကိန်း ၄ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Nvidia ရဲ့ ရှယ်ယာစျေးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တလကထက် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းလောက် နိမ့်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွမ်ဟာ တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ အမျိုးသမီး တယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်မှာ ရာထူးက နုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ Nvidia ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က သူ့ကို CEO အဖြစ် ပြန်ခန့်ဖို့ တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ် ကလည်း ဟွမ်ကို ပြန်ခန့်ဖို့ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို သူကိုယ်တိုင် စည်းရုံးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“သူ့ကို ရာထူးမှာထားတာက ခြိမ်းခြောက်မှု မဟုတ်ဘူး။ သူ့ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရမှာကသာ ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်တယ်” လို့လည်း ထရမ့်ပ်က ပြောပါတယ်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်တွေကတော့ ထရမ့်ပ်အစိုးရဟာ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်အတွက် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကို အလျှော့ပေးလိုက်တယ်လို့ စွပ်စွဲထားပါတယ်။
ဟွမ်ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှာ အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော် ကော်မတီသုံးခုရဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုကို ခံယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source: Reuters