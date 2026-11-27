ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရပြီး အချက်အလက်အချို့ ခိုးယူခံလိုက်ရကြောင်း ဖီဖာ အတည်ပြု
ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (ဖီဖာ) ဟာ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းတချို့ ခိုးယူခံလိုက်ရကြောင်း အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းက ဝန်ထမ်းတွေအဖြစ် ဟန်ဆောင်ပြီး လှည့်ဖြားရယူသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုးယူခံရတဲ့ အချက်အလက်တွေထဲမှာ အဓိက အငြင်းပွားဖွယ် ဖီဖာရဲ့ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းတွေတော့ မပါဝင်ပါဘူး။
ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Handsome Boy Hacking Club ဆိုတဲ့ အဖွဲ့က ပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ အွန်လိုင်းမှာ ကြေညာထားပါတယ်။
သူတို့ဟာ ဖီဖာရဲ့ ဒေတာ ၁၂ ဂစ်ဂါဘိုက်ကို ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပေမဲ့ ဒါဟာ ဖီဖာ ဒေတာစုစုပေါင်းရဲ့ ၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းတောင် မရှိပါဘူး။
ဖီဖာဘက်ကတော့ ဒီလို တရားမဝင် အချက်အလက်ခိုးယူမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြစ်တင်ရှုတ်ချထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းကာ စုံစမ်းနေကြောင်း ပြောကြားသွားပါတယ်။