လိဒ်ယူနိုက်တက်အသင်းက ၂၇ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ချဲလ်ဆီးကွင်းတွင် အနိုင်ရ
DVB
·
November 22, 2026
လိဒ်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်း စတန်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ ၄-၁ ဂိုးနဲ့ ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။
ဒီရလဒ်ဟာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း လိဒ်ယူနိုက်တက်အတွက် ချဲလ်ဆီးအိမ်ကွင်းမှာ ၂၇ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ရရှိတဲ့ အနိုင်မှတ်တမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲစဉ်မှာ လိဒ်ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူး နိုအာအိုကာဖာက ၂ ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ လိဒ်ယူနိုက်တက်ဟာ ချဲလ်ဆီးကို အိမ်ကွင်းမှာ အသာစီးကစားနိုင်ခဲ့ပြီး အမှတ်ပေးဇယားမှာလည်း အရေးပါတဲ့ နိုင်ပွဲတပွဲကို ရယူနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။