ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တာဝန်မှ အနားယူ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)၊ လူမှုရေးရာ၊ အလုပ်သမားနဲ့ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးဟာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ခံယူဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တာဝန်ကနေ အနားယူလိုက်ပြီး အထူးအကြံပေးအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ NUG က နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လကတည်းက ကျန်းမာရေးအရ အနားယူခွင့် တင်ပြခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ၆ လလောက် ဆေးခွင့်ခံစားခဲ့ပြီးနောက် အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်မှာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးချုပ်က တာဝန်ကနေ အနားယူခွင့် ပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ NUG ရဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အထူးအကြံပေးအဖြစ် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်မှာ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရာထူးကနေ အနားယူတာဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ် ထားရှိတဲ့ ကတိကဝတ်တွေကနေ အနားယူတာ မဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ တာဝန်ယူမှု အခန်းကဏ္ဍကို ပြောင်းလဲတာသာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း NUG က အသိပေးထားပါတယ်။