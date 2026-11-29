လိဒ်စ်ကွင်းလယ်လူ လောင်းစတပ်ဖ် ခြေစွမ်းပြပြီး ကိုဗင်ထရီကို ဂိုးပြတ်နိုင်၊ ဥရောပဝင်ခွင့်ရရန် မျှော်လင့်
လိဒ်စ်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ ကိုဗင်ထရီအသင်းကို ၃-၀ ဂိုးနဲ့ ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် လိဒ်စ်အသင်းဟာ လာမဲ့ရာသီမှာ ဥရောပပြိုင်ပွဲ ဝင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေ ပိုမိုအားကောင်းလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းပြ အနိုင်ပွဲအပေါ် ပရိသတ်တွေကလည်း သဘောကျ ကျေနပ်နေကြပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ လိဒ်စ်ကွင်းလယ်ကစားသမား ရှောန်လောင်းစတပ်ဖ်က အသင်းအတွက် ၂ ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူဟာ အနိုင်ဂိုး ၁ ဂိုးကိုလည်း ဂိုးဖန်တီးမှု ပြုလုပ်ပေးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောင်းစတပ်ဖ်ရဲ့ ခြေစွမ်းပြနိုင်မှုက လိးဒ်စ်အသင်းကို သက်သောင့်သက်သာ နိုင်ပွဲရစေခဲ့ပြီး ဥရောပအိပ်မက်ကို ဆက်လက် ရှင်သန်စေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။