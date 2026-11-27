တိုက်စစ်မှူး ကာဗတ်လူဝန် လိဒ်စ်အသင်းနှင့် စာချုပ်သက်တမ်းတိုး
လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး ဒိုမီနစ် ကာဗတ်လူဝန်ဟာ အသင်းမှာ ၂၀၂၉ ခုနှစ်အထိ ဆက်ရှိနေမဲ့ စာချုပ်သစ်တရပ် ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ ကာဗတ်လူဝန်က လိဒ်စ်မှာ ဆက်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် တိုက်စစ်မှူးရဲ့ အသင်းဟာ လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ၇ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ အဲဗာတန်ကနေ ရောက်ရှိလာတဲ့ ကာဗတ်လူဝန်ဟာ ပထမဆုံးရာသီမှာတင် ၁၅ ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရာသီမှာလည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ၅ ဂိုး သွင်းယူထားပြီး ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ ချဲလ်ဆီးကို ၄-၁ ဂိုးနဲ့ နိုင်တဲ့ပွဲမှာ ပင်နယ်တီဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ ခြေစွမ်းပြနေမှုတွေကြောင့် အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းဆီ ပြန်လည်ခေါ်ယူခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။