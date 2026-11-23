ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် PSG တိုက်စစ်မှူး ဒူဝေး ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရမည်
PSG အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဒူဝေးဟာ ညာဘက်ဒူးအရွတ် ပြတ်တောက်တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့် ဒီလအတွင်း ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရတော့မှာပါ။
နိုက်စ်အသင်းကို ၃-၂ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဒူဝေးဟာ ပထမပိုင်းအပြီးသတ်ခါနီးမှာပဲ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကွင်းထဲကနေ လူစားလဲပေးခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ဒူဝေးဟာ ဒီရာသီမှာ PSG အတွက် ၆ ဂိုးအထိ သွင်းယူထားနိုင်သူပါ။ အသင်းရဲ့ အဓိကကစားသမားတယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို ဒဏ်ရာရရှိမှုဟာ PSG အတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတခု ဖြစ်ပါတယ်။
PSG အသင်းဟာ လာမဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ရိုးမားအသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။