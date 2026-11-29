၈၉ နှစ်အတွင်း မန်ယူအသင်းကို ဘရန့်ဖို့ဒ်အသင်းက အိုးထရက်ဒ်ဖို့တွင် ပထမဆုံးနိုင်ပွဲရ
ဘရန့်ဖို့ဒ်အသင်းဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကို ၄ ဂိုး- ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဒါဟာ နှစ်ပေါင်း ၈၉ နှစ်အတွင်း မန်ယူအိမ်ကွင်းမှာ ဘရန့်ဖို့ဒ်ရဲ့ ပထမဆုံး နိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် နည်းပြကီးသ်အန်ဒရူးရဲ့ ဘရန့်ဖို့ဒ်အသင်းဟာ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ၅ နေရာအထိ တက်လှမ်းလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ တိုက်စစ်မှူး ကာလမ်ဝီလ်ဆင်က ဘရန့်ဖို့ဒ်အတွက် ၂ ဂိုး သွင်းယူခဲ့တာပါ။ နည်းပြ အန်ဒရူးကတော့ အသင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဂုဏ်ယူနေပြီး ထူးခြားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ဆက်လုပ်နိုင်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
နည်းပြ ပိုချက်တီနိုရဲ့ မန်ယူအသင်းကတော့ အိမ်ကွင်းမှာ ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။