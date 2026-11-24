အဲဗာတန်နည်းပြ မိုယက်စ်၏ စံချိန်တင်ပွဲစဉ်တွင် ဘရန့်ဖို့ဒ်ကို ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်
အဲဗာတန်နည်းပြ ဒေးဗစ်မိုယက်စ်ဟာ အသင်းကို ၅၉၃ ပွဲမြောက် ကိုင်တွယ်တဲ့ပွဲမှာ ဟယ်ရီကတ်တာရစ်ရဲ့ စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဗာတန်အသင်းဟာ ဘရန့်ဖို့ဒ်ကို ၄-၀ ဂိုးနဲ့ ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် နည်းပြမိုယက်စ်အတွက်တော့ အမှတ်တရညနေခင်းဟာ စိတ်ပျက်စရာရလဒ်နဲ့သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။
ပွဲစဉ်အတွင်း အဲဗာတန်နောက်ခံလူ ဂျိမ်းစ်တာကိုစကီးဟာ အနီကတ်ထိပြီး ကွင်းထဲကနေ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
နည်းပြမိုယက်စ်က တာကောစကီးရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်မှုမှာ အင်အားသုံးခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို တာဝန်ရှိသူတွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ပွဲအပြီးမှာ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘရန့်ဖို့ဒ်အသင်းကတော့ ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် ဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့် မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေခဲ့ပါတယ်။