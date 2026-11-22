ဘုန်းမောက်အသင်း ပြိုင်ပွဲစုံ ၉ ပွဲဆက် နိုင်ပွဲ စံချိန်သစ်တင်
ဘုန်းမောက်အသင်းဟာ နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ်ကို ၂-၀ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီးနောက် ပြိုင်ပွဲစုံ ၉ ပွဲဆက်တိုက် အနိုင်ရတဲ့ ကလပ်စံချိန်သစ်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် ဘုန်းမောက်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့် ၄ နေရာကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး အဆင့် ၂ နေရာက ဘရိုက်တန်အသင်းနဲ့ ၄ မှတ်သာ ကွာဟတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်စစ်မှူး အီဗန်နီလ်ဆင်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ၆ ပွဲဆက်တိုက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်တဲ့ ပထမဆုံး ဘုန်းမောက်ကစားသမား ဖြစ်လာပါတယ်။
နည်းပြ မာကိုရို့စ်ကတော့ အသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းအပေါ် ကျေနပ်နေပြီး နောက်လာမဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုသာ အာရုံစိုက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကစားသမား ဂျက်စတင်ကလူးဗတ်ကတော့ အသင်းသားတွေအနေနဲ့ လက်ရှိခြေစွမ်းကို ဆက်ထိန်းထားဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။