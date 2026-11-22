ပခုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် အာဆင်နယ်ဂိုးသမား ဒေးဗစ်ရာယာ စစ်ဆေးမှုခံယူရမည်
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အဓိကဂိုးသမား ဒေးဗစ်ရာယာဟာ နယူးကာဆယ်နဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ ပခုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့် လူစားလဲခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် ဂိုးသမားဟာ ဒဏ်ရာအခြေအနေကို သိရှိဖို့အတွက် MRI စကင်န် ရိုက်ကူးစစ်ဆေးမှု ခံယူရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်နည်းပြ အာတီတာကတော့ ဒဏ်ရာရဲ့ ပြင်းထန်မှုအခြေအနေကို လက်ရှိအချိန်မှာ မသိရှိသေးကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။
ဒေးဗစ်ရာယာဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ခံစစ်ပိုင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပြီး သူ့နေရာမှာ အစားထိုးဖို့အတွက် ကီပါ အာရီဇာဘာလာဂါ ရှိနေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ရာယာဟာ အစားထိုးမရနိုင်တဲ့ ကစားသမားဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ လာမဲ့ ၄ ပတ်အတွင်း ဒေါ့မွန်၊ မန်စီးတီး၊ ဘရန့်ဖို့ဒ်၊ စပါးနဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်တို့လို ပြိုင်ဘက်အသင်းကြီးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။