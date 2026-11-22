နယူးကာဆယ်ကို သရေကျပြီး အမှတ်လျော့သွားသဖြင့် အာတီတာ စိတ်ပျက်နေ
အာဆင်နယ်နည်းပြ အာတီတာဟာ နယူးကာဆယ်ယူနိုက်တက်နဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ အမှတ်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဒီရလဒ်ကြောင့် လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းဟာ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးမှာ ၆ မှတ် အသာနဲ့ အဆင့် တနေရာမှာ ဆက်လက်ရှိနေပါတယ်။
စိန့်ဂျိမ်းစ်ပါ့ခ်ကွင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ဒီပွဲစဉ်မှာ အာဆင်နယ်တို့ အနိုင်ရဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းတွေ ရရှိခဲ့ပေမဲ့ အသုံးမချနိုင်ခဲ့တာပါ။
အာတီတာကတော့ အသင်းရဲ့ရလဒ်ဟာ မျှော်လင့်ထားတာထက် လျော့နည်းသွားတာကြောင့် အမှတ် ၂ မှတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်း ပွဲအပြီးမှာ မှတ်ချက်ပြုသွားခဲ့ပါတယ်။