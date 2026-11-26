အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း စတာလင် အန္တရာယ်ရှိစွာ ကားမောင်းနှင်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ
အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ရာဟင်စတာလင်ဟာ အန္တရာယ်ရှိစွာ မောင်းနှင်မှုတွေကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၁၂ လကို ၁၈ လ ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ်အဖြစ် ဘေဆင်းစတုတ် တရားရုံးမှာ ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် ကစားသမားဟာ မော်တော်ကားလမ်းမတွေပေါ်မှာ လမ်ဘော်ဂနီကို မောင်းနှင်ရင်း ပူဖောင်းထဲကနေ နိုက်ထရပ်အောက်ဆိုဒ်ကို ရှူရှိက်ခဲ့တာကို ဝန်ခံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားသူကြီးက သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ အများပြည်သူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စတာလင်ဟာ အလကားလုပ်အားဒဏ် နာရီ ၁၀၀ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်သလို မောင်းနှင်ခွင့်ကိုလည်း ၂၄ လတိတိ ပိတ်ပင်ခံထားရပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ သူဟာ ဘယ်ကလပ်အသင်းနဲ့မှ စာချုပ် ချုပ်ထားတာ မရှိဘဲ ကစားသမားဘဝ ရပ်တန့်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။