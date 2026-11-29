မြန်မာစစ်အာဏာရှင်နှင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့ ဟနွိုင်းတွင် တွေ့ဆုံ
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့မှာ ရောက်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင် မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ အနုထင်း ချန်းဝီရကွန်းနဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ စစ်အာဏာရှင်ဘက်က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင် မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ၁၁ ကြိမ်မြောက် ACMECS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ ၁၂ ကြိမ်မြောက် CLMV ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေ တက်ဖို့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ) က လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု စီရင်ချက် ချမှတ်ပြီးနောက်ပိုင်း စစ်အာဏာရှင် မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ပထမဆုံး ပြည်ပခရီးစဉ်အတွင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ) က သမိုင်းဝင်ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သံတမန်ဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ်လို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အနုထင်း ချန်းဝီရကွန်းက စီရင်ချက်ချပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။