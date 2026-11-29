မက်ဆီ၏ အင်တာမိုင်ယာမီအသင်း MLS ရှုံးထွက်အဆင့်မှ ထွက်လိုက်ရ
အာဂျင်တီးနား တိုက်စစ်မှူး လီယိုနယ်မက်ဆီ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပါဝင်တဲ့ အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းဟာ MLS ရှုံးထွက်အဆင့် ပထမအဆင့်ကနေ ထွက်လိုက်ရပါတယ်။
မိုင်ယာမီဟာ ကိုလံဘတ်စ်ခရူးအသင်းကို ၁-၀ ဂိုးနဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့တာပါ။ ပထမအကြော့မှာ ၀-၃ ဂိုး ရလဒ်နဲ့ ရှုံးထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရှုံးနိမ့်မှုကြောင့် ၃ ပွဲကျော့ စီးရီး (Best of Three) မှာ မိုင်ယာမီဟာ ၂-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့်ပြီး (နှစ်ပွဲပေါင်း ၄-၀ ဂိုးနဲ့) ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်လိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ၂ နေရာနဲ့ တက်လာတဲ့ မိုင်ယာမီဟာ ပွဲအပြီး နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ ပေးလိုက်ရတဲ့ ဂိုးကြောင့် အရေးနိမ့်ခဲ့တာပါ။
အဆင့် ၇ နေရာက ခရူးအသင်းကတော့ အနိုင်ပွဲနဲ့အတူ နောက်တဆင့်ကို တက်လှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မေဂျာလိဂ်ဖလား ရယူထားတဲ့ မိုင်ယာမီအတွက်တော့ ဒီတကြိမ်မှာ ပထမအဆင့်နဲ့တင် နှုတ်ဆက်လိုက်ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။