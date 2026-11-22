ဖူလ်ဟမ်ကို သရေကျပြီး မန်စီးတီးတို့ ၄ ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်
မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ဖူလ်ဟမ်အသင်းနဲ့ ၁ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့ပြီးနောက် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးမှု ၄ ပွဲဆက်တိုက် ဖြစ်လာပါတယ်။
နည်းပြ မာရက်စ်ကာဟာ ကလပ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူထားတဲ့ အန်ဇိုဖာနန်ဒက်ဇ်ကို အရန်ခုံမှာသာ ထားရှိခဲ့ပြီး ဘူအာဒီနဲ့ အန်ဒါဆန်တို့ကို အလယ်တန်းမှာ တွဲဖက်အသုံးပြုခဲ့တာပါ။
ပွဲမှာ ဖူလ်ဟမ်အတွက် ရိုဒရီဂိုမူနစ်က အဖွင့်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး မန်စီးတီးအတွက် အန်ဒါဆန်က အဝေးကန်ချက်နဲ့ ချေပဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။
နည်းပြ မာရက်စ်ကာကတော့ အန်ဒါဆန်ရဲ့ ခြေစွမ်းကို ချီးကျူးခဲ့ပြီး အသင်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေကို ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မန်စီးတီးဟာ လာမဲ့ အင်္ဂါနေ့မှာ နာပိုလီအသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ် ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။