ပညာတတ်လည်း ငွေလိမ်ခံရနိုင်တယ်၊ ကမ္ဘာတဝန်း ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုများ
အသက်အရွယ်၊ ပညာအရည်အချင်းနဲ့ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုတွေက ငွေလိမ်မှုအန္တရာယ်ကနေ အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသလား။
ငွေလိမ်ခံရသူဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလို့ ထင်ပါသလဲ။ အသက်ကြီးသူတွေလား။ နည်းပညာနဲ့ မရင်းနှီးသူတွေလား။ ငွေကြေးဗဟုသုတ နည်းပါးသူတွေလား။
တကယ်တော့ ဒီနေ့ခေတ် အွန်လိုင်းငွေလိမ်မှုတွေဟာ အသက်အရွယ်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ လူမှုအဆင့်အတန်းကို မရွေးတော့ပါဘူး။ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရလူငယ်တွေ၊ အိုင်တီပညာရှင်တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု အတွေ့အကြုံရှိသူတွေတောင် လိမ်လည်ခံရနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှု (Investment Scam) တွေဟာ ကမ္ဘာတဝန်းမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ စုဆောင်းငွေတွေကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ အရေးကြီးသော ငွေကြေးရာဇဝတ်မှုတမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။
ကမ္ဘာတဝန်းမှာ ဘယ်လိုလိမ်လည်နေကြသလဲ
အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ အာရှနဲ့ တခြားဒေသတွေမှာ လူလိမ်တွေဟာ အွန်လိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကို အယောင်ဆောင်ပြီး ငွေကြေးလိမ်လည်နေကြပါတယ်။
တချို့က စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာ အမြတ်များများရမယ်လို့ ကြော်ငြာကြပါတယ်။ တချို့က ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး၊ ရွှေ၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနဲ့ အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို အသုံးချကြပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး နာမည်ကြီး စီးပွားရေးပညာရှင်တွေရဲ့ ရုပ်ပုံ၊ အသံနဲ့ ဗီဒီယိုအတုတွေ ဖန်တီးကာ ယုံကြည်လာအောင် လှည့်စားမှုတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။
လိမ်လည်မှုအများစုမှာ တွေ့ရတဲ့ အချက်တခုကတော့ ငွေကို ချက်ချင်းမတောင်းဘဲ ယုံကြည်မှုကို အရင်တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူက သင်ခန်းစာ
စင်ကာပူနိုင်ငံဟာ နည်းပညာနဲ့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှု အန္တရာယ်ကနေ ကင်းလွတ်နေတဲ့ နိုင်ငံတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
စင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ပထမခြောက်လစာ အစီရင်ခံစာအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှု ၂,၂၅၆ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၆၉ ဒသမ ၈ သန်းခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိန်းဂဏန်းဟာ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုစနစ် ကောင်းမွန်မှုတို့ ရှိနေရုံနဲ့ လူတဦးချင်းစီကို ငွေလိမ်မှုအန္တရာယ်ကနေ အပြည့်အဝ မကာကွယ်နိုင်ကြောင်း သတိပေးနေပါတယ်။
ပညာတတ်တွေ ဘာကြောင့် လိမ်ခံရနိုင်သလဲ
လူလိမ်တွေဟာ ပညာအရည်အချင်းကိုသာ ကြည့်ပြီး ပစ်မှတ်ရွေးချယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတယောက်ရဲ့ ယုံကြည်မှု၊ လောဘ၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အခွင့်အရေးကောင်းတခုကို လက်လွတ်မခံချင်တဲ့ စိတ်တွေကို အသုံးချကြပါတယ်။
ဥပမာ အိုင်တီပညာရှင်တယောက်ဟာ နည်းပညာကို နားလည်ပေမဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတခုရဲ့ တရားဝင်မှုကို သေချာမစစ်ဆေးမိနိုင်ပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဟာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပေမဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ အကြံပြုချက်ကို ယုံကြည်မိနိုင်ပါတယ်။
လူငယ်တယောက်ဟာ အွန်လိုင်းနည်းပညာကို ကျွမ်းကျင်ပေမဲ့ အမြတ်မြန်မြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကတိကြောင့် အလျင်စလို ဆုံးဖြတ်မိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပညာတတ်ခြင်းနဲ့ ငွေလိမ်မှုကို ခွဲခြားသိနိုင်ခြင်းဟာ တူညီတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။
လူလိမ်တွေရဲ့ ထောင်ချောက်ငါးဆင့်
၁။ စိတ်ဝင်စားအောင် ဆွဲဆောင်ခြင်း : လူမှုကွန်ရက်ကြော်ငြာတွေကနေ အမြတ်အစွန်းများတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မိတ်ဆက်မယ်။
၂။ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း : ကျွမ်းကျင်သူအယောင်ဆောင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံဉာဏ်တွေ ပေးမယ်။
၃။ အမြတ်ရနေသယောင် ပြသခြင်း : အက်ပ်အတုထဲမှာ အမြတ်ငွေတိုးလာတာကို ပြမယ်။ တချို့က အမြတ်အနည်းငယ် ထုတ်ယူခွင့်ပေးမယ်။
၄။ ငွေပိုထည့်ခိုင်းခြင်း : အမြတ်ပိုရဖို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ တိုးထည့်ခိုင်းမယ်။
၅။ ငွေထုတ်ယူခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်း : ငွေပြန်ထုတ်ချင်တဲ့အခါ အခွန်၊ ဝန်ဆောင်ခနဲ့ အခြားအကြောင်းပြချက်တွေ ပေးပြီး ငွေထပ်တောင်းမယ်။
ဒီနည်းလမ်းတွေကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားမှာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကိုယ့်ငွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတခု မပြုလုပ်ခင် လုပ်ငန်းရဲ့ တရားဝင်မှု၊ လိုင်စင်နဲ့ စည်းမျဉ်းကြီးကြပ်မှု ရှိ၊ မရှိကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ တရားဝင်စာရင်းမှာ စစ်ဆေးပါ။
အမြတ်အစွန်းအလွန်များပြီး ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမရှိဘူးလို့ ကတိပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အထူးသတိထားပါ။ မသိတဲ့သူတဦးရဲ့ အကြံပြုချက်ကြောင့် ငွေမလွှဲပါနဲ့။
အမြတ်ငွေပြန်ထုတ်ဖို့ ငွေထပ်သွင်းခိုင်းတာမျိုးကိုလည်း အန္တရာယ်အချက်ပြမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ငွေမထည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံး
အသိပညာရှိရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါ
ကမ္ဘာကြီးမှာ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာသလို ငွေလိမ်နည်းလမ်းတွေလည်း ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ မြင်ရသမျှကို မယုံကြည်ဖို့၊ နာမည်ကြီးသူတဦးက အကြံပြုတယ်ဆိုရုံနဲ့ မရင်းနှီးဖို့၊ မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အချိန်ယူစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ငွေရှာနိုင်ခြင်းဟာ အရည်အချင်းဖြစ်ပြီး ရှာထားတဲ့ငွေကို မဆုံးရှုံးအောင် ကာကွယ်နိုင်ခြင်းဟာ ငွေကြေးအသိပညာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာတတ်သူဖြစ်လို့ ငွေလိမ်မခံရနိုင်ဘူးလို့ မယူဆပါနဲ့။ အသက်ကြီးသူဖြစ်လို့သာ ငွေလိမ်ခံရတယ်လို့လည်း မထင်ပါနဲ့။
လူလိမ်တွေဟာ အသက်အရွယ်နဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ်ကို မကြည့်ပါဘူး။ သူတို့ယုံကြည်လာအောင် လှည့်စားနိုင်မဲ့ အခွင့်အရေးကို ရှာဖွေနေတာပါ။
Aurora
ကိုးကားရင်းမြစ်များ
• Singapore Police Force — Mid-Year Scam and Cybercrime Brief 2026
• FBI Internet Crime Complaint Center — Internet Crime Report 2024
• INTERPOL — Global Financial Fraud Assessment 2024
• UNODC — Reports on Cyber-Enabled Fraud in Southeast Asia
• Monetary Authority of Singapore — Investor Alert List