တိုက်ပွဲ အကြိမ် ၃၀ ခန့်ဖြစ်ပြီး စစ်တပ်ဘက်က ၄၀ ကျော်သေဟု အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်
စစ်အာဏာရှင်တပ်နဲ့ တိုက်ပွဲပေါင်း အကြိမ် ၃၀ လောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး စစ်တပ်ဘက်က အယောက် ၄၀ ကျော်သေဆုံး၊ ၁၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရတယ်လို့ NUG ရဲ့ အထူးတိုင်းစစ်ဌာနက နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
စိတ်မနှံ့သူ အမျိုးသမီး ၁ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးအဓမ္မကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သလို ဒေသခံအမျိုးသား ၅ ယောက်ကိုလည်း ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး ၁ ယောက်ကို ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီး သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်တပ်ဟာ ပြည်သူ့စစ်အင်အားတွေအပါအဝင် ဒေသခံပြည်သူတွေကို လူသားဒိုင်းအဖြစ်သုံးပြီး အထူးတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားနယ်မြေဖြစ်တဲ့ KNU တပ်မဟာ ၁ နယ်မြေ၊ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်နဲ့ KNU တပ်မဟာ ၃ နယ်မြေ၊ ပဲခူးတိုင်း ရွှေကျင်မြို့နယ်ထဲကို အင်အား ၁,၆၀၀ နဲ့ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်ကစလို့ စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြည်သူတွေကို လူသားဒိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုထိုးစစ်ဆင်တာကြောင့် အထူးတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့ ရှေ့တန်းကာကင်းစခန်း ၄ ခု စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပြီး စစ်သုံ့ပန်းထိန်းသိမ်းရေးစခန်းက လက်နက် အပျက်အစီးတချို့လည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့ရက်ကစလို့ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်အထိ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNLA)၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (PDF)၊ ဒေသအခြေပြု တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ (LDFs) တွေပူးပေါင်းတဲ့ တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ တိုက်ပွဲပေါင်း ၂၇ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
စစ်တပ်ဟာ ၂ ပတ်ကျော်ကြာ ပိတ်မိနေခဲ့ပြီး ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ ဇေယျာထက် အပါအဝင် ၁၂ ယောက် သေဆုံး၊ ၂ ယောက်ကို အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြန်သယ်ယူသွားတဲ့ အလောင်းတွေအပါအဝင် စစ်တပ်ဘက်က စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ ၄၂ ယောက်၊ အရှင်ဖမ်းမိ ၂ ယောက်နဲ့ ဒဏ်ရာရသူ ၁၀၈ ယောက် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်း စစ်တပ်ဆီက Double Cup ကား ၁ စီး၊ MA5 ၁ လက်၊ MA4 ၁ လက်၊ MA2 ၁ လက်၊ MA3 ၁ လက်၊ MA1 ၂ လက် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သလို အထူးတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့ စစ်သုံ့ပန်း ထိမ်းသိမ်းရေးစခန်းကနေ ရရှိသွားတဲ့ လက်နက်မျိုးစုံ ၁၁ လက်ကိုလည်း ပြန်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်တပ်ဟာ တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ ကျေးရွာတွေကိုလည်း လေကြောင်းကနေ ၁၀ ကြိမ်၊ လက်နက်ကြီးနဲ့ ၃၅ ကြိမ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ဒေသခံပြည်သူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး ၁ ယောက် အပါအဝင် အမျိုးသမီး ၂ ယောက်နဲ့ ကလေးငယ် ၁ ယောက် သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စိတ်မနှံ့သူ အမျိုးသမီး ၁ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးအဓမ္မကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ချောင်းစောက်နဲ့ နတ်စင်ရွာက အသက် ၆၀ အရွယ် အမျိုးသားတယောက် အပါအဝင် ဒေသခံအမျိုးသား ၅ ယောက်ကိုလည်း ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့သလို ဒေသခံအမျိုးသမီး ၁ ယောက်ကိုလည်း ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်ခွာတုန်းမှာလည်း လမ်းတလျှောက်က ကော်ကပ်ခီး၊ ထီးကလာခီး၊ ကော်ကပ်ရွာ၊ ရွာသစ်ရွာ၊ ခမောက်ခွေရွာ၊ နတ်စင်ရွာ၊ ကျောက်ဖျာရွာ၊ မိုးဘောရွာ၊ ကျောက်ပုံတောင်၊ ချောင်းစောက် စတဲ့ ရွာတွေက လူနေအိမ် ၁၉၁ လုံး၊ စာသင်ကျောင်း ၃ ခု၊ ဒေသဆေးခန်း ၂ ခု၊ အရပ်သားကား ၆ စီး၊ ဆိုင်ကယ် ၁၄ စီးတို့ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ကား ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း အမြောက်အများကိုလည်း ကုန်ကားတွေနဲ့ ခိုးယူသယ်ဆောင်သွားတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။