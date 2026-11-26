ယခုနှစ်တွင် ထရမ့်ပ်အကောင့်များက Nvidia ရှယ်ယာများ ၄၄ ကြိမ်ရောင်းဝယ်ခဲ့
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ်ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်တွေဟာ ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Nvidia ရဲ့ ရှယ်ယာတွေကို ဒီနှစ်မှာ အနည်းဆုံး ၄၄ ကြိမ် ရောင်းဝယ်ခဲ့တယ်လို့ ထရမ့်ပ်ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို ဘီဘီစီက လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ဖော်ပြပါတယ်။
ဇန်နဝါရီကနေ စက်တင်ဘာလအထိ Nvidia ရှယ်ယာတွေကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၂ သန်းကနေ ၁၇ သန်းဖိုးအထိ ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၄ သန်းကနေ ၁၂ သန်းဖိုးအထိ ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၅ ခုနှစ်ကုန်မှာလည်း ထရမ့်ပ်ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်တွေမှာ ဒေါ်လာ ၁၂ ဒသမ ၅ သန်းကနေ ၅၈ သန်းအထိ တန်ဖိုးရှိတဲ့ Nvidia ရှယ်ယာတွေ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စာရင်းတွေမှာတော့ Nvidia CEO ရာထူးက နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ရှယ်ယာဈေးတွေ အတက်အကျကြမ်းခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလက ရောင်းဝယ်မှုတွေ မပါဝင်သေးပါဘူး။
Nvidia ရဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်၊ CEO လည်းဖြစ်တဲ့ ဂျန်ဆန်ဟွမ်ဟာ တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ ဆက်နွှယ်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက် အပါအဝင် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်မှာ ရာထူးက နုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှာတော့ ဟွမ်ကို CEO အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ကြောင်း Nvidia ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဟွမ်ကို ရာထူးပြန်ခန့်ဖို့ Nvidia ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကို သူကိုယ်တိုင် စည်းရုံးပြီး သဘောတူညီချက် ရယူပေးခဲ့တာလို့ ထရမ့်ပ်က ပြောပါတယ်။
ဟွမ် ရာထူးပြန်ရလာတဲ့နေ့မှာပဲ Nvidia ရဲ့ ရှယ်ယာဈေး ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း ထိုးတက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ ဈေးကွက်တန်ဖိုးလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံလောက် မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်ပ်ရဲ့ ရှယ်ယာနဲ့ ငွေချေးစာချုပ်တွေကို ပြင်ပအဖွဲ့တွေက လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲနေတာဖြစ်ပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဘာတွေဝယ်မယ်၊ ရောင်းမယ်ဆိုတာကို ထရမ့်ပ်နဲ့ သူ့မိသားစုက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့် မရှိဘူးလို့ အိမ်ဖြူတော်က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို အဆင့်မြင့်ချစ်ပ်တွေ တင်ပို့မှုအပေါ် အမေရိကန်က ချမှတ်ထားတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို Nvidia က လိုက်နာမှုရှိ၊ မရှိနဲ့ ဟွမ် ရာထူးပြန်ရရေးမှာ ထရမ့်ပ် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့တာတွေအပေါ် ရီပတ်ဘလစ်ကန်နဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ နှစ်ရပ်စလုံးက နိုင်ငံရေးသမားတွေက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။