ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှင့် ဂျုဒ်ဘယ်လင်ဂမ်တို့ စာချုပ်သစ်အတွက် ဆွေးနွေးနေ
အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ်လူ ဂျုဒ်ဘယ်လင်ဂမ်ဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ ဆွေးနွေးနေပါတယ်။
ဒီစာချုပ်သစ်ဟာ ၅ နှစ်သက်တမ်းရှိမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်လင်ဂမ်ကို ဥရောပမှာ လစာအများဆုံးရရှိတဲ့ ကစားသမားတွေထဲက တယောက် ဖြစ်လာစေမှာပါ။
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ အသင်းရဲ့ အဓိကကစားသမားတွေကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် အခုလို လုပ်ဆောင်နေတာပါ။
စာချုပ်သစ်အရ ဘယ်လင်ဂမ်ဟာ အသင်းဖော် ဗင်နီစီယပ်စ်ဂျူနီယာနဲ့ တန်းတူ တပတ်လုပ်ခ ပေါင် ၅ သိန်းအထိ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လင်ဂမ်ဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ အဓိကကစားသမားအဖြစ် ခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီး အသင်းဘက်ကလည်း သူ့ကို အသင်းရဲ့ အနာဂတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒီစာချုပ်သစ်ကတော့ ဘယ်လင်ဂမ်ရဲ့ အသင်းအတွင်း အရေးပါမှုကို ထပ်မံအတည်ပြုလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။