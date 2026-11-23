ဘာစီလိုနာအသင်း ဗီလာရီးရဲလ်ကို အဝေးကွင်းတွင် နောက်မှလိုက်ကစားပြီး အနိုင်ရ
ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဗီလာရီးယဲလ်ကို ၃-၂ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီး လာလီဂါ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်မှာ ၃ မှတ်အကွာနဲ့ ဆက်လက်ဦးဆောင်နေပါတယ်။
ပွဲအစပိုင်းမှာ ဗီလာရီးရဲလ်က ၂ ဂိုးနဲ့ ဦးဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ ဘာစီလိုနာက အိမ်ကွင်းမှာ အကောင်းဆုံး ပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့တာပါ။
ပွဲချိန်အတွင်း ဘာစီလိုနာ တောင်ပံကစားသမား လာမိန်းယာမဲလ်ဟာ ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်ကို အသုံးမချနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အသင်းအတွက် အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အသင်းဟာ နောက်ကနေလိုက်ကစားပြီး အနိုင်ရလဒ်ကို ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာနည်းပြ ဟန်စီဖလစ်ကတော့ ဗီလာရီးရဲလ်ကို ၃-၂ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပေါ် ဒါဟာ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ အသင်းသားတွေကို ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။