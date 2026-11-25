မူစီယာလာ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် စာချုပ်ကိစ္စအပေါ် ဘိုင်ယန်မြူးနစ် တုံ့ပြန်
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့် ဂျမယ်လ် မူစီယာလာဟာ ရာသီကြိုကာလမှာ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတချို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသလို ကြွက်သားဒဏ်ရာကြောင့်လည်း ကာလတခု အနားယူခဲ့ရပါတယ်။
မူစီယာလာဟာ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အထိ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုထားတာပါ။ အသင်းတာဝန်ရှိသူတချို့က ကစားသမားရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ ခြေစွမ်းကျဆင်းမှုအပေါ် မူတည်ပြီး စာချုပ်ကို ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလို ဒဏ်ရာနဲ့ ခြေစွမ်းအပေါ် အခြေခံပြီး သဘောတူပြီးသား စာချုပ်ပါ အချက်အလက်တွေကို ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့ ကြိုးပမ်းတာဟာ မသင့်လျော်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ ဘောလုံးသမားများသမဂ္ဂ (FIFPRO) က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဘိုင်ယန်မြူးနစ် အားကစားဒါရိုက်တာ မက်စ်အီဘာက လက်ရှိအချိန်မှာ စာချုပ်နဲ့ ငွေကြေးကိစ္စ ဆွေးနွေးရန် အချိန်မဟုတ်ဘဲ မူစီယာလာ ပြန်လည်သက်သာလာရေးကိုသာ အဓိကထား လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မက်စ်အီဘာဟာ မူစီယာလာရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နည်းပြ ဗင်းဆင့် ကွန်ပနီကလည်း ကစားသမားကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံအားပေးကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။
Photo:Reuters