အစ်ပဆွစ်ချ်နှင့် အက်စတွန်ဗီလာ သရေကျပြီး နိုင်ပွဲပျောက်စံချိန် ဆက်လက်ရှည်ကြာနေ
အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် အစ်ပဆွစ်ချ်တောင်းအသင်းနဲ့ အက်စတွန်ဗီလာအသင်းတို့ ၂ ဂိုး-၂ ဂိုး ရလဒ်နဲ့ သရေကျသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲရလဒ်ကြောင့် အစ်ပဆွစ်ချ်အသင်းဟာ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ၆ ပွဲဆက်တိုက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်သလို တဖက်မှာလည်း အက်စတွန်ဗီလာအသင်းဟာ ၇ ပွဲဆက်တိုက် နိုင်ပွဲမရရှိသေးဘဲ ရလဒ်ပိုင်း ရုန်းကန်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲစဉ်အတွင်း နှစ်သင်းစလုံး ရမှတ်အပြည့်ရရှိဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့ အနိုင်ဂိုးမရရှိခဲ့ဘဲ ၁ မှတ်စီ ခွဲယူခဲ့ရပါတယ်။
အစ်ပဆွစ်ချ်အသင်းဟာ နိုင်ပွဲမရရှိတာ ၆ ပွဲအထိ ကြာမြင့်လာခဲ့သလို ဗီလာအသင်းကလည်း ၇ ပွဲအထိ နိုင်ပွဲရယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်သင်းစလုံးအတွက် နိုင်ပွဲမရတဲ့ စံချိန်ဆိုးတွေ ဆက်လက်ရှည်ကြာသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။