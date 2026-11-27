စကော့တလန် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သစ်ကို ပြင်ဆင်ရန် တောင်းဆို
DVB
·
November 27, 2026
စကော့တလန် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာ လူငယ်ကစားသမား ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်သစ်တွေကို ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စကော့တလန်ကလပ်အသင်းတွေက အဆိုပါ အစီအစဉ်သစ်တွေကို လက်မခံဘဲ ပယ်ချလိုက်တာ ကြောင့် အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေ အဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာ လူငယ်စနစ် တိုးတက်ဖို့အတွက် အစီအစဉ်သစ်တွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအခါမှာ ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့် အစီအစဉ်အားလုံးကို အစကနေ ပြန်လည် စတင်ပြီး ပြင်ဆင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။