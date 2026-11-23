ဟားလ်စီးတီးက ဘရိုက်တန်ကို နောက်ကျဂိုး ၂ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ယူ
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ ဟားလ်စီးတီးအသင်းဟာ အမှတ်ပေးဇယား ဒုတိယနေရာမှာ ရှိနေတဲ့ ဘရိုက်တန်အသင်းကို ၂-၀ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
တိုက်စစ်မှူး မက်ဘားနီးဟာ ပွဲပြီးခါနီး နာကျင်အချိန်ပိုမှာ ဂိုး ၂ ဂိုးသွင်းယူပြီး အသင်းအတွက် အဖိုးတန်နိုင်ပွဲကို ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။
ဒီပွဲမှာ ဘရိုက်တန်အသင်းဟာ ကစားသမားတယောက် အထုတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့် ၁၀ ယောက်သာ ကျန်ရှိခဲ့ပြီး ဟားလ်စီးတီးက အဲဒီအခွင့်အရေးကို အမိအရ အသုံးချသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဟားလ်စီးတီးအတွက် အနိုင်ဂိုးတွေကို သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ မက်ဘားနီးရဲ့ နောက်ကျဂိုးတွေဟာ ပွဲရလဒ်ကို ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။