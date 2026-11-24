မဂ္ဂါစပိဒ်ကုမ္ပဏီ ဥပဒေချိုးဖောက်မှု ရှိ၊ မရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဟု စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် ပြော
စင်ကာပူနိုင်ငံဟာ အဆင့်မြင့် AI ချစ်ပ်ပြားတွေကို တရုတ်နိုင်ငံဆီ လမ်းကြောင်းလွှဲ တင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေ စွပ်စွဲထားတဲ့ Nvidia နဲ့ ဆက်နွှယ်နေသူ Cloud ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ မဂ္ဂါစပိဒ်ကို စင်ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့ ဆက်လက် စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လောရန့်စ်ဝေါင်းက နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်မှာ ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ ထရမ့်ပ် အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးဌာနဟာ စင်ကာပူအခြေစိုက် မဂ္ဂါစပိဒ် ကုမ္ပဏီကို နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှာ ကုန်သွယ်ရေး အမည်ပျက်စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းလိုက်တာပါ။
ကန်ဘာရာမြို့ကို တရားဝင်ခရီးစဉ် ရောက်ရှိနေတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် လောရန့်စ်ဝေါင်းက ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေကြောင်းနဲ့ အရင်က အဲလစ်စ်ဟွမ်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ဖူးပေမဲ့ တရားစွဲဆိုဖို့ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက် မတွေ့ရှိခဲ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
AI ချစ်ပ်ပြားတွေကို တရုတ်နိုင်ငံဆီ လမ်းကြောင်းလွှဲ တင်ပို့ခဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ၂၀၂၄ ခုနှစ်ကတည်းက အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ခံနေရတဲ့ Nvidia ရဲ့ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ မဂ္ဂါစပိဒ်ဟာ အခုအခါ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကုန်ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက် အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးဌာနဆီက ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့ လိုအပ်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့ အဲဒီခွင့်ပြုချက် ရရှိဖို့ကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ အလွန်နည်းပါတယ်။
ရိုက်တာသတင်းဌာနအနေနဲ့ အဲလစ်စ်ဟွမ် ရှိနေတဲ့နေရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်း မရှိသေးတာကြောင့် သူ့ဆီက မှတ်ချက်စကား ရယူနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သလို မဂ္ဂါစပိဒ် ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်း မှတ်ချက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချက်အပေါ် ချက်ချင်း တုံ့ပြန်ဖြေကြားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်လောက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ကြေညာချက်မှာတော့ သူတို့အနေနဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှု စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာတာ အပါအဝင် တရားဝင်ပြီး ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ ဖိအားပေးမှုကြောင့် Nvidia ကုမ္ပဏီဟာ ဂျန်ဆန်ဟွမ်ကို အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (CEO) ရာထူးမှာ တနင်္လာနေ့က ပြန်လည်ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။
သူဟာ အဲလစ်စ်ဟွမ် အပါအဝင် တခြားသူတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကြောင့် ရာထူးက နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက် အခုလို ပြန်လည်ခန့်အပ်ခံရတာဟာ အံ့အားသင့်ဖွယ် အပြောင်းအလဲတခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Source: Reuters