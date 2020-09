အမျိုးသမီးစူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင် Wonder Woman 1984 လာမည့်ခရစ္စမတ်ကာလ ရုံတင်မည်(ရုပ်သံ)

ရုံတင်ရက်အကြိမ်ကြိမ် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ နာမည်ကြီး စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင် Wonder Woman 1984 ကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လာမယ့် ခရစ္စမတ်ကာလက စတင်ပြီးတော့ ရုံတင်ပြသသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။

ဟောလိဝုဒ်စတား သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ဂယ်ဂဒေါ့ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီ ရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ Warner Bros. Pictures က ဖြန့်ချိမှာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်အမျိုးသမီး ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ Patty Jenkins က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာပါ။

အမျိုးသမီးစူပါဟီးရိုးဇာတ်ကောင် Wonder Woman ဟာ DC Comics ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Batman Vs. Superman: Dawn of Justice ရုပ်ရှင်မှာ ပွဲဦးထွက်စတင် ပါဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီနောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ Wonder Woman အမည်နဲ့ ရုပ်ရှင်ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး တနှစ်တည်းမှာပဲ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Justice League မှာလည်း Batman ၊ Superman ၊ Aquaman ၊ Falsh ၊ Cyborg တို့လို DC နာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ Wonder Woman က တစုတစည်းတည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။

ခုကားကတော့ ၂၀၁၇ ရုပ်ရှင် Wonder Woman ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ Sequel ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ အချိန် ၃ နှစ်အကြာမှာ ထွက်ရှိလာပြီး ရုံတင်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာတော့ မင်းသမီး ဂယ်ဂဒေါ့နဲ့အတူ တခြား ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Chris Pine ၊ Kristen Wiig ၊ Pedro Pascal ၊ Robin Wright နဲ့ Connie Nielsen စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်ထားကြတာပါ။

Wonder Woman 1984 ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ Diana Prince တဖြစ်လည်း Wonder Woman က ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် စစ်အေးခေတ်ကာလအတွင်း ဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေထဲ ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ဘယ်လို အမိုက်စား၊ အလန်းစား ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်တွေ၊ အထူးပြုချက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီကားထဲမှာ စောင့်မျှော် ကြည့်ရှုကြရမှာပါ။

ဘတ်ဂျတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ အကုန်အကျခံရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို အစပိုင်းတုန်းက ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ပြသသွားဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရုံတင်ရက်တွေ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

လတ်တလောမှာလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ကမ္ဘာတလွှား ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို ပိတ်ထားခဲ့ရတာမို့ နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်မှာ ပြသမယ့်အစီအစဉ်ကို ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပြီး လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ ခရစ္စမတ်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသသွားဖို့ ကြေညာထားပါတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ Wonder Woman 1984 ရုပ်ရှင် Trailer ကို ယူကျုဘ်အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ သန်း ၂၀ ကျော် ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။