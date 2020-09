ကွယ်လွန်သူ ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးကြီး Diana Rigg ၏ အောက်မေ့ဖွယ် ရွှေရောင်အတိတ်အပိုင်း အစများ(ရုပ်သံ)

ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကမှာ ဆယ်စုနှစ် ၆ စုကျော်လောက် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဝါရင့် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးကြီး Diana Rigg ဟာ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၉၃၈ ခုနှစ်က အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်း၊ Doncaster မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်မင်းသမီးကြီးဟာ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၈၂ နှစ်အရွယ် ရှိနေပြီဖြစ်ကာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လကတည်းက ခံစားနေရတဲ့ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့ သမီးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Rachael Stirling က ပြောပါတယ်။

သူ့ရဲ့ ဆယ်စုနှစ်ချီ အနုပညာသက်တမ်းတလျှောက်မှာတော့ နာမည်ကျော် The Avengers ရုပ်သံစီးရီးစ်ထဲမှာ ၁၉၆၅ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၆၈ ခုနှစ်အထိ ပါဝင်ခဲ့သလို ၁၉၆၉ ခုနှစ် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင် Her Majesty’s Secret Service၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အထိ Game of Thrones ရုပ်သံစီးရီးစ်တွေမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။

Diana Rigg ဟာ မကွယ်လွန်ခင်အချိန်ထိ ပြဇာတ်၊ ရုပ်သံစီးရီးစ်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ပေါင်းများစွာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာကြယ်ပွင့်တဦးလည်း ဖြစ်ကာ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်ကားတွေထဲ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းနဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ Mrs. James Bond အနေနဲ့ မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။

၁၉၈၀ ပြည့်လွန်ကာလတွေမှာတော့ မင်းသမီးကြီးဟာ နာမည်ကျော်စာရေးဆရာကြီး Charles Dickens ရဲ့ ဝတ္ထုကို ရုပ်သံစီးရီးစ်အနေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Bleak House ထဲမှာ Lady Honoria Dedlock ဇာတ်ကောင်နေရာက ပြောင်မြောက်စွာ သရုပ်ဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။

မင်းသမီး Diana Rigg ဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာတော့ Mother Love ရုပ်သံဒရာမာ စီးရီးစ်နဲ့ Bafta TV Award ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတာပါ။

၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာတော့ မင်းသမီးကြီးဟာ ဘရော့ဒ်ဝေးပြဇာတ်တခုဖြစ်တဲ့ Medea အတွက် Tony Award ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရကာ Emmy Award ကိုတော့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ပြန်လည် အသစ်ဖန်တီးတဲ့ Rebecca ရုပ်သံစီးရီးစ်မှာ Mrs Danvers ဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့မှုအတွက် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။

မင်းသမီး Diana Rigg ဟာ အိမ်ထောင် ၂ ဆက်ရှိခဲ့ပြီး ပထမအိမ်ထောင်ဖြစ်တဲ့ အစ္စရေးပန်းချီဆရာ Menachem Gueffen နဲ့ ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့တာပါ။

​အဲဒီနောက် တဦးတည်းသော သမီးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Rachael Stirling ရဲ့ ဖခင် ဖြစ်လာမယ့် Archie Stirling နဲ့ ၁၉၈၂ မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာတော့ Stirling က မင်းသမီး Joely Richardson နဲ့ ခြေရှုပ်ခဲ့လို့ ထပ်မံလမ်းခွဲခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ မင်းသမီးကြီး Diana Rigg ရဲ့ နာရေးသတင်းအပေါ် အနု ပညာရှင်တွေက ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက် နှာတွေပေါ်မှတဆင့် မျှဝေမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။

နာမည်ကြီး သတင်းဌာနတခုဖြစ်တဲ့ သည်ဂါးဒီးယန်းသတင်းဌာနကတော့ ဟောလိ ဝုဒ်မင်းသမီးကြီး Diana Rigg ရဲ့ ဖန်သားပြင်ပေါ်က ရွှေရောင်အတိတ်အပိုင်းအစတချို့ကို အောက်မေ့ဖွယ် အမှတ်တရအနေနဲ့ တင်ဆက်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။