ရေချယ်လ်သီဆိုထားသည့် ခပ်ဆွေးဆွေး အလွမ်းသီချင်း-“နွေ”(ရုပ်သံ)

“လေပြေ… လေညင်းလေးတခုရယ်… ခေါ်ဆောင် ရာ… လိုက်ချင်ဖူးတယ်… အို … နွေ… ပူအိုက်တဲ့ နေ့တနေ့… သူ့ကိုလည်း… စိတ်ပူနေမိတယ်… Oh love… ဥဩ လေးဆွေးတယ်… Oh love… လွမ်းမိတယ်… Oh love… သစ်ရွက်တွေ ကြွေတိုင်းကွယ် … Oh love… ကိုယ်လည်း ကြွေမယ်”

ဒါကတော့ လတ်တလော အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ လူငယ်အမျိုးသမီး တေးသံရှင် ရေ ချယ်လ်တေဇရဲ့ သီချင်းသစ်တပုဒ်ထဲက တေးသွားစာသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

“နွေ”လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ရေချယ်လ်ရဲ့ ဒီသီချင်းကိုတော့ Joox Myanmar က နေ Exclusive အနေနဲ့ တင်ဆက်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

“မှောင်ရီ စပျိုးခဲ့တဲ့… လမ်းကလေးရယ်… တချိန်က နှုတ်ဆက်ခဲ့ဖူးတယ်… ရန် ကုန် မြို့အလှရဲ့ သက်သေ… သူ နဲ့ အတူတွေ့ဖူးတယ်… Oh love… ဥဩလေးဆွေး တယ်… Oh love… လွမ်းမိတယ်… Oh love… ပိတောက်ပန်းလေး ဆွေးတယ်… Oh love… တွေးမိဆဲ… Oh love… ရွက်သစ်တွေ ကြွေတော့မယ်… Oh love… ကိုယ်လည်း ကြွေမယ်”

ရေချယ်လ်ဟာ “မြစ်”အမည်ရတဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းတပုဒ်နဲ့အတူ ပရိသတ်တွေကြား အားပေးမှု ရရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီသီချင်းကတော့ လူငယ်ဒါရိုက်တာ ထူးပိုင်ဇော်ဦးရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်အဖြစ် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ “ည”ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

သီချင်းတွေ ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင် သီဆိုလေ့ရှိတဲ့ ရေချယ်လ်ဟာ ကာဗာသီ ချင်းတချို့ကိုလည်း ပြန်လည်သီဆိုလေ့ရှိပြီး ထူးခြားတဲ့ အသံပါရမီရှိသူလို့ ပရိသတ် တွေက သိထားကြတာပါ။

ရေချယ်လ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တုန်းက လူငယ်အမျိုးသမီးတေးသံရှင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Mary၊ Gabriel Phway တို့နဲ့အတူ The Blue Night လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဖျော်ဖြေ ပွဲတခုမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ သီချင်း ၇ ပုဒ်ပါဝင်တဲ့ သူ့ရဲ့ “ကမ္ဘာ”အမည်ရတဲ့ မီနီ တေးအယ်လ်ဘမ်ကိုလည်း ဖြန့်ချိထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ဆင်ဂယ်လ်သီချင်း‌တွေသီဆိုရင်း အနုပညာလှုပ်ရှားမှု တချို့မှာလည်း ပါဝင်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

ခုအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ “နွေ”သီချင်းထဲမှာတော့ ထူးခြားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ရေ ချယ်လ်ရဲ့ အသံနဲ့ ချစ်သူဖွဲ့ နွေအလွမ်းအကြောင်း ခံစားချက်တွေနဲ့ သီဆိုထားခဲ့တာကို ခံစားနားဆင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။