ဖြိုးပြည့်စုံ ပြန်လည်သီဆိုမှုနှင့် ခံစားနားဆင်ရမည့် နာမည်ကျော်-“နွဲ့ဆိုး”သီချင်း(ရုပ်သံ)

“အသည်းစွဲတဲ့ နွဲ့ဆိုးပျို… ချစ်အားပိုလို့နေသူခင့်ကို… မခွဲဘူးကွဲ့တစ်သက်လုံးကို … မက်မဆုံးနဲ့သာ ယုံပါပျို… နွဲ့ဆိုးနွဲ့ဆိုး ဆိုးရှာသူပျို… ကျနော့်ကိုသာပဲ သူဆိုးကာပို… ခင်တာမင်တာ သဒ္ဓါစုံတွေပို… ခင်တာမင်တာသဒ္ဒါစုံတွေပို… ကျနော့်အတွက်ကို ဘယ် အရာမဆို… အားလည်းကိုးတဲ့ပျို… တကယ်ပင်အသက်မကချစ်သူပျို… ခုတော့ ချစ်အား ပို… သည်းခံကာ ကျနော့်မှာဆို… နွဲ့နွဲ့နွဲ့ကာဆိုးတော့… သနားကာပင် သူ့ကိုသဒ္ဓါကပို”

ဒါကိုကြားလိုက်တာနဲ့ ပရိသတ်တွေက နာမည်ကြီးသီချင်းတပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “နွဲ့ဆိုး” သီချင်းထဲက တေးသွားစာသားတွေမှန်း သိကြပြီး ဖြစ်မှာပါ။

တေးရေး တက္ကသိုလ်စိုး ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ဒီသီချင်းကိုတော့ ရာဇာဝင်းတင့်၊ အောင်ရင် စတဲ့ အဆိုတော်တွေအပြင် နောက်ထပ်အဆိုတော်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်သီဆိုခဲ့ကြပြီး လက်ရှိအချိန်ထိတိုင်အောင် ကျော်ကြားနေဆဲ သီချင်းတပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။

ခုတခါမှာတော့ ဒီသီချင်းကို ပရိသတ်အချစ်တော် တေးသံရှင် ဖြိုးပြည့်စုံရဲ့ သီဆိုမှုနဲ့ ခံစားနားဆင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

“နွဲ့ဆိုးပျိုးနွဲ့ဆိုးပျို… ဘဝင်မှာ အဆင်ကို အချစ်ထူးသလို… နွဲ့ဆိုးပျိုနွဲ့ဆိုးပျို မ မုန်းဘူးခင့်ကို ချစ်မယ်ဆို… သူ့ကိုမြင်ရင် မနေတတ်သလို… တမျိုးပဲစိတ်မှာဖို… သူ့ကို မမြင်ရင် မနေတတ်သလို… တမျိုးပဲစိတ်မှာဖို… ကပိုကယိုလေးနဲ့ သူ့မှာဆို… ပြုံးနွဲ့ပါတဲ့ ပျို… ကျနော့်မြင်ရင် သူ့မှာနဂို… နွဲ့နွဲ့နွဲ့ကာဆိုးတော့… သနားကာပင် သူ့ကိုသဒ္ဓါကပို”

အလွမ်းအဆွေး သီချင်းတွေနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော်တွေ မွေးထုတ်ပေးရာ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတခုဖြစ်တဲ့ The Best Of Melody World သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲစင်မြင့်ကနေ ဂီတလောကထဲ ရောက်ရှိလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီပြိုင်ပွဲကနေ ရွက်ပုန်းသီး ဂီတအနုပညာရှင်တွေကို ရွေးချယ်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ထက်နေကြည်၊ ချမ်းချမ်း၊ နီနီခင်ဇော်၊ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်၊ ကောင်းကောင်း၊ ဂျူဝယ်လ် စတဲ့ နာမည်ကြီး တေးသံရှင်တွေ အများအပြား ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။

ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် The Best Of Melody World ပြိုင်ပွဲမှာ Winner ဆုရရှိခဲ့ပြီး တစ,တစ ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီနောက်မှာတော့ သူဟာ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့် သိမ်းထားတဲ့ အချစ်၊ လရိပ်၊ မျှော်နိုင်သမျှ စတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို မျှဝေရင်း ပရိသတ်ကြား ရေပန်းစားခဲ့ပြီး တကိုယ်တော် သီချင်းအယ်လ်ဘမ်ကိုတော့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီအယ်လ်ဘမ်နဲ့တင် ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံဟာ အတွဲသီချင်း အယ်လ်ဘမ်တွေမှာရော၊ အုပ်စုလိုက် သီချင်းအယ်လ်ဘမ်တွေမှာပါ သီဆိုခဲ့ပြီး ရေပန်းစားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။

လာမယ့် ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာလည်း ဖြိုးပြည့်စုံဟာ အဆိုတော် အောင်ထက်နဲ့အတူ FG Live Lounge အွန်လိုင်းဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာ ပါဝင်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။