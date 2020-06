အဆက်အသွယ် ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် အမေရိကန်ကို WHO တိုက်တွန်း

အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်မယ်လို့ ပြောဆိုနေပေမယ့် WHO အကြီးအကဲကတော့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအတွက် အမေရိကန်ရဲ့ ထည့်ဝင်မှုကို ချီးကျူးလိုက်ပြီး WHO နဲ့ အဆက်အသွယ် ဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။

“ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအတွက် အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ထည့်ဝင်မှု၊ ရက်ရောမှုတွေဟာ အင်မတန်မှ ကြီးမားပြီး ကမ္ဘာတဝန်းက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပေါ် အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲစေတယ်။ အဲဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်ရှိစေဖို့ WHO က ဆန္ဒရှိပါတယ်” လို့ WHO အကြီးအကဲ ဒေါက်တာတက်ဒရိုက ပြောပါတယ်။

နိုင်ငံအတော်များများမှာ လော့ဒေါင်းတွေ ဖြေလျှော့ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပြန်ဖွင့်နေတာကို မြင်ရတာ ချီးကျူးစရာ ဖြစ်ပေမယ့် သတိကြီးကြီးနဲ့ တဆင့်ချင်း ဖွင့်သွားဖို့က လိုအပ်နေဆဲပဲလို့ WHO အရေးပေါ် လုပ်ငန်းအကြီးအကဲ မိုက်ကယ်ရိုင်ယန်က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

ဗဟိုအမေရိကန်နဲ့ တောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေဟာ လက်ရှိမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအဆိုးဆုံး ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပြီး ရောဂါအမြင့်ဆုံး အခြေအနေကို မရောက်သေးဘူးလို့လည်း သူက သတိပေးခဲ့ပါတယ်။