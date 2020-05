စာရေးဆရာမ ဂျူးဦးဆောင်သည့် လေထုအရည်အသွေးအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ အွန်လိုင်းမှ ပါဝင်နိုင်

နာမည်ကြီး စာရေးဆရာမတယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျူးဦးဆောင်ဆွေးနွေးမယ့် လေထုအရည်အသွေးအကြောင်း အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတခုကို မေလ ၅ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။

အမျိုးသမီးငယ်များ စကားဝိုင်းအနေနဲ့ ကျင်းပတဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် အမေရိကန်သံရုံးရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူတွေကို အွန်လိုင်းကနေ ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။

ဆရာမဂျူးနဲ့ အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မယ့် ဒီစကားဝိုင်းကိုတော့ အမေရိကန်စင်တာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှတဆင့် နေ့ လယ် ၁ နာရီ ကနေ ၂ နာရီထိ ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။

“What Can We Do to Improve Air Quality in Myanmar?”ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာဘာသာနဲ့သာ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။

ဆရာဝန်စာရေးဆရာမယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျူးဟာ ရေနံချောင်းမြို့ဇာတိဖြစ်ပြီး “ရာဇဝင်ထဲမှာ မောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့” ဝတ္ထုတိုနဲ့ စာပေလောထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “အမှတ်တရ”ကတော့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး လုံးချင်းဝတ္ထု ဖြစ်ပါတယ်။

အောင်မြင်လူကြိုက်များတဲ့ လုံးချင်းဝတ္ထုတွေ များစွာရေးသားခဲ့တဲ့ ဆရာမ ဂျူး ဟာ တခြားသော ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ စစ်ဘက်စာမျက်နှာ၊ ရုပ်ရှင်၊ သီချင်းခံစား မှုဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေအပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေနဲ့လည်း ထင်ရှားပါတယ်။

တူမလေးတယောက်ကို အဒေါ်ဖြစ်သူက ပေးစာပုံစံမျိုး ရေးသားဖော်ပြတဲ့ ဆောင်းပါး ပေါင်းချုပ်စာအုပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ “ကျမချစ်သော မြို့တမြို့”၊ “ကျမချစ်သော နိုင်ငံ”၊ “ကျမ ချစ်သော ကမ္ဘာမြေ” စတဲ့ စာအုပ်တွေအပြင် “အစိမ်းရောင်အမွေအနှစ်”စာအုပ်တွေဟာလည်း ထင်ရှားတဲ့ စာအုပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။