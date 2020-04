COVID-19 တိုက်ပွဲဝင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ယနေ့ည ၈ နာရီ လက်ခုပ်တီး၍ ဂုဏ်ပြုမည်

ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ရှေ့တန်းကနေ တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ကမ်ပိန်းတခုကို အခုည ၈ နာရီတိတိမှာ ပြုလုပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။

Cheer4frontliners Campaign – Myanmar အမည်နဲ့ ဒီကမ်ပိန်းကိုတော့ ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာလည်းဖြန့်ချိထားပြီး ဘလော့ဂါတဦးဖြစ်တဲ့ Louis – Be A Traveler Not A Tourist နဲ့ Genius Shan Highlands Coffee တို့ ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကမ်ပိန်းကတော့ ဘယ်သူမဆို ပါဝင်နိုင်မယ့် လှုပ်ရှားမှုတခုဖြစ်ကာ အခုည ၈ နာ ရီတိတိအချိန် မိမိတို့နေအိမ် ဝရံတာကနေ လက်ခုပ်တီးကာ ဂုဏ်ပြုကြမယ့် အစီအစဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ခုလိုကမ်ပိန်းမျိုးကိုတော့ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နေကြတာ ဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်ကမှ COVID-19 လူနာတယောက်ကို ကုသပေးရာက ကိုယ်တိုင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်မြို့က ဒေါက်တာမြင့်မြင့်စိန်ကိုလည်း ပြည်သူတွေက အလေးပြုပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတာပါ။

အခုည ၈ နာရီမှာ ကျင်းပမယ့် ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို ဂုဏ်ပြုအားပေးကြဖို့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေ အတော်များများကလည်း တိုက် တွန်းနှိုးဆော်ထားခဲ့ကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လတ်တလောအချိန်ထိ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ပေါင်း ၈၅ ယောက်ထိ တိုးလာခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၄ ယောက်ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။