ဖြိုးပြည့်စုံ၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့ သီဆိုထားသည့် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးသီချင်း (ရုပ်သံ)

“Working Together… Helping Each Other… Supporting Hands Are Stronger… Working Together… Helping Each Other… Supporting Hands Are Stronger… Fighting COVID-19… Greater”

ဒါကတော့ လတ်တလော အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက် ရေးလှုံ့ဆော် တေးသီချင်းတပုဒ်ထဲက တေးသွားစာသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

“Better Collaboration…Brighter Future”-“ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ … တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်ဆီသို့” လို့ အမည်ရတဲ့ ဒီသီချင်းကိုတော့ ထူးထူးခြားခြား အင်္ဂလိပ်လို ရေစပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်အဆိုတော် ၂ ယောက်ဖြစ် ကြတဲ့ တေးသံရှင် ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့က သီဆိုပေးထားကြတာ ဖြစ်ပါ တယ်။

“We’re facing dreadful infection… Contagious and life threatening… killing people… Over the world… Creating the unsecure land… Medicine is a unique profession… Saving life of human beings… Self-sacrificing with Nobel mind… Challenging the scary signs”

ဒီသီချင်းကိုတော့ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက် တာဝင်းမင်းသစ် က ရေးဖွဲ့ထားပြီး တေးရေးဆရာ စောခူဆဲက Music Producer အနေနဲ့ ဖန်တီးတာဝန်ယူပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကမ္ဘာတလွှား ကပ်ရောဂါအသွင်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့ ပွားမှုကြောင့် တခြားနိုင်ငံတွေမှာရော မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ နိုင်ငံအနှံ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ နဲ့အတူ သတိပေးချက်တွေ ထုတ်ပြန်နေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ကျရာတာဝန်ကို ထမ်းဆောင် နေသလို ပြည်သူတွေကလည်း ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း လိုက်နာနေထိုင်ကြဖို့ အရေး ကြီးပါတယ်။

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ ဧပြီလ ၆ ရက် နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ယောက် ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကာ တဦး သေဆုံးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ Legacy Music ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ် မှတဆင့် မျှဝေထားခဲ့တဲ့ ဒီသီချင်းဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရေပန်းစားနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။