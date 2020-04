ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကာလကို မြန်မာအနုပညာရှင်တွေ ဘယ်လို ဖြတ်သန်းနေကြသလဲ

လတ်တလောမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့အတူ ကိုရိုနာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကို မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ အများစုသော ပြည်သူတွေဟာ နေအိမ်တွေထဲ နေထိုင်ရင်း ဒီကာလကို ဖြတ်ကျော်ကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၂၀ ယောက်နဲ့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁ ယောက်ရှိခဲ့တာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက တကိုယ်ရေ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ကြဖို့၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် အာဟာရပြည့်ဝစွာ စားသောက်နေထိုင်ဖို့၊ အရေးအကြီးဆုံးက လူစုလူဝေးတွေရှိတဲ့ နေရာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ကြပြီး အိမ်ထဲမှာ နေထိုင်ခြင်းအားဖြင့် အားလုံးဝိုင်းကူ ပါဝင်ကြဖို့ လေးစားလိုက်နာကြဖို့ သတိပေးချက်တွေ ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။

ဒီကာလမှာ ပြည်တွင်းက ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ဒီကာလကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းနေကြသလဲ၊ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်နေကြသလဲဆိုတဲ့ အနုပညာရှင် တချို့အကြောင်း တစေ့တစောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

ချစ်သုဝေ

အဆိုတော်လင်းလင်းရဲ့ ကြင်ဖော်၊ ချစ်စရာ အမြွှာသမီးလေး ၂ ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခေတ်နဲ့ သစ်တို့ရဲ့ မိခင်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ချစ်သုဝေကတော့ ဒီကာလကို တတ်အားသမျှ ပရဟိတအလုပ်တွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနေခဲ့ပါတယ်။

ဆရာဝန်တယောက်လည်း ဖြစ်သလို အနုပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကို ထူထောင်ထားခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဖောင်ဒေးရှင်းကနေ မရှိနွမ်းပါးသူတွေကို ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။

ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာပေါ်မှတဆင့် “#stayathome Day 11 #​နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခပ်ခွာခွာ​နေပါ”ဆိုတဲ့ စတေးတပ်စ်လေးနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေဆီ မျှဝေထားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။

ပိုင်တံခွန်

ခုနောက်ပိုင်း ရုပ်သံကြော်ငြာတွေနဲ့ မော်ဒယ်ပြေးလမ်းပေါ် ခပ်စိပ်စိပ် တွေ့လာရတဲ့ သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ် ပိုင်တံခွန်ကတော့ COVID-19 ကပ်ဘေးကာလ နေအိမ်မှာ နေထိုင်ပြီး သူ ဝါသနာပါတဲ့ အရာတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေဆီ မျှဝေထားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။

မြန်မာပရိသတ်တွေတင်မက ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ ပရိသတ်တွေ အားပေးလက်ခံထားတဲ့ ပိုင်တံခွန်စာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်တဲ့သူတယောက်လည်း ဖြစ်သလို တခြား ထူးချွန်တဲ့ ဝါသနာတချို့လည်း ရှိနေတာကို ပရိသတ်တွေက တွေ့မြင်ခဲ့ကြရတာပါ။

မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှတဆင့် “ပျင်းလို့ ဟိုခြစ်ဒီခြစ်”ဆိုပြီး မျှဝေထားခဲ့တာကတော့ ခဲခြစ်ပန်းချီကားတချပ် ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။

နေအိမ်မှာ နားနားနေနေ နေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ပိုင်တံခွန် လုပ်ဖြစ်တာတွေကတော့ ပန်းချီဆွဲတာ၊ တယောထိုးတာ၊ ကဗျာရေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ ခုလို ရေးသားပြီး မျှဝေထားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။

“အိမ်မှာနေရတဲ့အချိန်တွေမှာ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်လေးတွေ ပိုလေ့လာကြည့်ပါလား… ကျနော်ဆို ပန်းချီလေးတွေ ပြန်ဆွဲဖြစ်တယ်။ တယောတွေ ပြန်ထိုးဖြစ်တယ်။ ကဗျာတွေ ပြန်ရေးဖြစ်တယ်။ လုံးဝအားသွားရင် အိမ်က တိရစ္ဆာန်လေးတွေ ထိုင် ထ သင်ပေးနေလိုက်တယ်။ #shareyoursmile #pyonepyonelaynaw”

အိန္ဒြာကျော်ဇင်

သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီမင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးနဲ့အတူ ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းမှာ အတွဲညီညီ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်သူ ဖြစ်သလို မိသားစုနဲ့ အနုပညာအရေး ဟန်ချက်ညီညီလျှောက်လှမ်းနေသူ တဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

ခုလတ်တလော COVID-19 ကပ်ရောဂါအရေးမှာလည်း သူက တထောင့်တနေရာကနေ ပါဝင်အားဖြည့်ထားတဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာပေါ်ကတဆင့် ပရိသတ်တွေကို အသိပေးမျှဝေထားခဲ့တာပါ။

မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ COVID-19 Alert ကျန်းမာရေးပညာပေးရုပ်သံကို ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ ပြေတီဦး၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ပိုင်ဖြိုးသု၊ နီနီခင်ဇော်၊ ပိုးမမှီသာတို့နဲ့အတူ ပါဝင်ထားခဲ့ကြပြီး ခုလိုရေးသား မျှဝေထားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။

“သတင်းပေးတာ ချောက်တွန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး… ကယ်တင်တာပါ… အားနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သတင်းမပေးခဲ့ရင်သာ တအိမ်လုံးကနေစလို့ တရပ်ကွက်လုံး တမြို့နယ်လုံးပါ နောက်ဆုံးတော့ တနိုင်ငံလုံး ဒုက္ခရောက်ကြရမှာပါ… ဒါကြောင့် သတင်းပေးဖို့ မတွေဝေကြပါနဲ့… မနှောင့်နှေးကြပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်”

မိုရီဆာကီဝင်း

အဝင်းလို့ ပရိသတ်တွေ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ မိုရီဆာကီဝင်းတယောက်ကတော့ လတ်တလော ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောဆိုတတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ ဟန်ပန်ကြောင့် ပရိသတ် အားပေးချစ်ခင်မှုရရှိထားသူတဦး ဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်ကတော့ သူ ပါဝင်တဲ့ JPop အဖွဲ့ Prizmax အဖွဲ့နဲ့အတူ နောက်ဆုံး Live အမှတ်တရပုံလေးနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှတဆင့် ပရိသတ်တွေကို ခုလို နှုတ်ဆက်ထားခဲ့ပါတယ်။

“ဒီနေ့ PRIZMAX ရဲ့နောက်ဆုံး LIVE ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ကို အားပေးခဲ့တဲ့ မြန်မာ Holics လေးများ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာပြည်မှာ LIVE လုပ်လို့မရခဲ့တာ တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ရှေ့ဆက်ကြိုးစားပါမယ် ဆက်ပြီးတော့ အားပေးကြပါခင်ဗျာ။ Love u all”

The Japan Academy Awards ဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာ မျက်နှာသစ် သရုပ်ဆောင်မင်းသားဆု-The Best New Face Actor award ရရှိထားခဲ့သူ အဝင်းက မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှ မြန်မာပရိသတ်တွေကို စိတ်မပူကြဖို့ မှာထားခဲ့ပြီး မနေ့ကတော့ ခုလို စတေးတပ်စ်လေးတင် ရေးသားထားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။

“Morning … လေအဝင်အထွက်ကောင်းအောင် အိမ်တံခါးလေးကို ဖွင့်ရအောင် ခင်ဗျာ(^o^)”

ဝတ်မှုန်ရွှေရည်

သွက်လက်တဲ့ ချစ်စရာ ဟန်ပန်နဲ့ ကစ်ကစ်လို့ ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကလည်း COVID-19 ကပ်ဘေးကာလမှာ နေ အိမ်မှာ နေထိုင်ရင်း Campaign တခုနဲ့အတူ ဖိတ်ခေါ်ထားခဲ့ပါတယ်။

ဒါကတော့ အားလုံးအတွက် ရှေ့တန်းကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးနေကြ တဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေအတွက် “အိမ်မှာနေခြင်းဖြင့် ဆရာဝန် များ၊ ဆရာမများနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ကူညီပါမယ်”ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတခုပါ။

နင်စေရင်၊ နှလုံးသားဖြင့် ပြုလုပ်သည်စတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်ထူး ချွန်ဆုတွေ ရရှိထားခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ဟာ မနှစ်က ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး ထိုင်းဒါရိုက်တာ ရိုက်ကူးတဲ့ လိပ်ပြာစံအိမ်ရုပ်ရှင်ကားမှာလည်း အံဝင်ခွင်ကျ သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ ပရိ သတ်တွေက အကယ်ဒမီထင်ကြေးပေးခံနေရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

ခုကာလမှာတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကနေ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတဝန်း ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့အပြင် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပမယ့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပမယ့်ရက်ကိုလည်း ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်က နေအိမ်မှာ နေထိုင်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ အလှပုံတွေနဲ့အတူ ခုလိုရေးသားပြီး ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါ ဝင်ကူညီကြဖို့ နှိုးဆော်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အားလုံးအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို အားပေးဖို့ ဒီ campaign မှာ ပါဝင်ဖို့ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်။

Covid-19 ကို ကာကွယ်ခုခံ တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ အခုအချိန်မှာ အလွန်တရာမှ အရေးကြီးနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကဏ္ဍကတော့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍက ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပါတယ်။

တိုက်စစ်မှူးတွေရော ရှေ့တန်းရော အလယ်တန်းရော နောက်တန်းရော ဘယ်တောင်ပံ ညာတောင်ပံ မကျန် တနိုင်ငံလုံးက ဆရာဝန်များ ဆရာမများနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အားလုံးဟာ အခုအချိန်မှာ မိမိရဲ့ကိုယ်ကျိုးကို မငဲ့ကွက်ပဲ ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်း ရှိသရွေ့ ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ Covid တိုက်ပွဲအတွက် အင်တိုက်အားတိုက် အလုပ်လုပ်ပေးနေကြပါတယ်။

ဒါကို ကူညီအားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့

❗️သေရေးရှင်ရေး အရေးကြီး ကိစ္စ မဟုတ်ရင်/

❗️နိုင်ငံရဲ့ ယန္တရားကြီး လည်ပတ်နေဖို့ အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ သူကလွဲရင် /

❗️ နိစ္စဓူဝ လုပ်ငန်း/ စားဝတ်နေရေးအတွက် မဖြစ်မနေ အပြင်မှာ အလုပ် ဆက်လုပ်နေရမယ့် သူတွေကလွဲရင်

🚫 အပြင်ကို လုံးဝ (လုံးဝ) မထွက်ကြဘဲ အိမ်မှာပဲ နေကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

🏡 အိမ်မှာနေခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ကိုကူညီကြပါစို့။

ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံးဟာ Campaign မှာ သုံးဖို့ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ဖြစ်လို့

✅ ကူးယူပြီး ပြန်လည်ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။

✅ ကိုယ့်ပုံလေးတွေနဲ့ ဆရာဝန်/ဆရာမတွေကို အားပေးဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။

✅ Sharing လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် public awareness ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် အများကြီး ကူညီရာ ရောက်ပါတယ်နော်။

အားလုံး စိတ်ရော ကိုယ်ရော ကျန်းမာ ဘေးကင်းကြပါစေ။ 🙏🙏🙏

#SupportHealthCareStaff #SupportDoctors #SupportNurses #StayHome #FightCovid19

စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်

နှုတ်ခမ်းနီမလေးတို့ အသည်းစွဲ အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ အရင်ကလည်း ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မဆိုင်းမတွ ကူညီတတ်သူဖြစ်သလို ခုကာလမှာလည်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရုပ်သံတွေ၊ ပိုစတာတွေမှာပါ တတပ်တအား ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။

သိပ်မကြာခင်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထားတဲ့ “ပိတောက်ကတဲ့ ဂီတ”ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို ရုံတင်ပြသခဲ့ပေမယ့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက် ပြန့်ပွားမှုကနေ တားဆီးနိုင်ဖို့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို ပိတ်သိမ်းလိုက်တာမို့ ဆက်လက်မပြသနိုင်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ နောက်ပြီး ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုလည်း အခုနှစ်မှာ ကျင်းပနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကြေငြာထားခဲ့တာပါ။

ဒီကနေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကတဆင့် “ပိတောက်ကတဲ့ ဂီတ”ထဲမှ မင်းသမီး ပိုးမမှီသာနဲ့ နှာခေါင်းစည်း (Mask) တပ်ဆင်ထားတဲ့ ပုံလေးတပုံကို မျှဝေထားခဲ့ပြီး ခုလိုရေးသားထားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။

“ကျနော် အခုကစပြီး Mask တပ်ပါတော့မယ်… ဘယ်သူမဆို ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ဘဲ Positive ဖြစ်နေနိုင်ပြီး ကိုယ့်ဆီက အမှုန်အမွှားတွေကတဆင့် သူများကို ကူးစက်စေနိုင်လို့ပါ… ကျနော် Mask တပ်မယ့် ရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အနည်းနဲ့အများ ကာကွယ်နိုင်သလို အဓိကက သူများကို ကိုယ့်ဆီက ဘာမှ မကူးဖို့ပါ”