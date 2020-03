Asiamoney ကရွေးချယ်သည့် အကောင်းဆုံးပြည်တွင်းဘဏ်ဆု CB Bank ရရှိ

နာမည်ကျော် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ မဂ္ဂဇင်းတစောင်ဖြစ်တဲ့ Asiamoney ကရွေးချယ်တဲ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အကောင်းဆုံး ပြည်တွင်းဘဏ်ဆုအပါအဝင် ဆု ၃ ခုကို CB Bank က ရရှိပါတယ်။

သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ရွေးချယ်ချီးမြှင့်တဲ့ ဒီဆုတွေထဲမှာ CB Bank က အကောင်းဆုံး ပြည်တွင်းဘဏ်ဆု-Best Domestic Bank ၊ Best Digital Bank ၊ Best Corporate and Investment Bank ဆုတွေ ရရှိသွားတာပါ။

ဗြိတိန်အခြေစိုက် Asiamoney မဂ္ဂဇင်းကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်တာဖြစ်ပြီး ပုံမှန် စီးပွားရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေ၊ သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကို အဆင့်သတ်မှတ်တာစတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အွန်လိုင်းနဲ့ ပုံနှိပ်မီဒီယာအသွင် လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

တခြားကဏ္ဍအလိုက်ဆုတွေမှာတော့ မနှစ်က အကောင်းဆုံး ပြည်တွင်းဘဏ်ဆု အပါအဝင် ဆု ၂ ဆုရရှိတဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ်က Best Bank for CSR ဆု၊ ဧရာဝတီဘဏ်က Best Bank for SMEs ဆု၊ OCBC ဘဏ်က Best International Bank ဆု၊ Dawn အဖွဲ့က Best for Microfinance ဆုတွေ အသီးသီး ရရှိပါတယ်။