COVID-19 ရန်ပုံငွေအတွက်  ဆလီနာဂိုးမက်ဇ်၏ သီချင်းသစ် (ရုပ်သံ) 

ပရိသတ်အချစ်တော် နာမည်ကြီး ပေါ့ပ်စတား အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ဆလီနာဂိုးမက်ဇ်ရဲ့ သီချင်းသစ်တပုဒ်ဟာ ထွက်ရှိပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ယူကျုဘ်ပေါ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ ၂ သန်းကျော် ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

Dance Again လို့ အမည်ပေးထားခဲ့တဲ့ ဒီသီချင်းကတော့ သူ့ရဲ့ တတိယမြောက် တကိုယ် တော်ဆိုလိုတေးအယ်လ်ဘမ်တချပ်ဖြစ်တဲ့ Rare ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သီချင်းတပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။

အမိုက်စား အကအလှလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီသီချင်းရုပ်သံကနေ ရရှိမယ့် ငွေကြေးတစိတ်တပိုင်းကိုတော့ လတ်တလော ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါတခုလိုဖြစ်လာ နေတဲ့ COVID-19 ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ MusiCares ကို လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ ပေါ့ပ်စတားက သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ်လူမှု ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှတဆင့် ပရိသတ်တွေကို မျှဝေအသိပေးထားခဲ့ပါတယ်။

အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် ကလေးဘဝတည်းက ရုပ်သံစီးရီးစ်တွေမှာ သရုပ်ဆောင် ရင်း အနုပညာလောကထဲ ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ဆလီနာဟာ လက်ရှိမှာလည်း ရုပ်သံစီးရီးစ် တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေမှာပါ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာပါ။

ဂီတဘက်မှာတော့ Selena Gomez & the Scene ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ပေါ့ပ်တေးဂီတ အဖွဲ့နဲ့အတူ စတင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံးတေးအယ်လ်ဘမ် Kiss & Tell ၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ A Year Without Rain နဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ When the Sun Goes Down တေးအယ်လ်ဘမ်တွေ ထွက်ရှိထားခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီနောက် တကိုယ်တော် ဆိုလိုတေးအယ်လ်ဘမ်‌တွေအနေနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ Stars Dance ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ Revival နဲ့ အခုနှစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ Rare အယ်လ်ဘမ် နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အဆိုတော်ဟာ ဒီသီချင်းနဲ့အတူ Dance Again လိုဂိုပါ တီရှပ်နဲ့ ဟူဒီအမျိုးအစား ဝတ်စုံ ၃ မျိုးကိုလည်း ထုတ်လုပ်ထားခဲ့ ကာ ဒီကရရှိမယ့် ငွေတွေကိုလည်း COVID-19 ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဆီ လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ သူ့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်မှာ https://www.selenagomez.com/ မှာလည်း ကြေညာထားပါတယ်။