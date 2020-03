စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေး ၂ ဦးရဲ့ ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်-Never Rarely Sometimes Always(နမူနာ)

စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဒရာမာရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ့် Never Rarely Sometimes Always အမည်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို မကြာခင်မှာ ရုံတင်ပြသ သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။

ဒီကားကိုတော့ Focus Features ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ဖြန့်ချိပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်အမျိုးသမီး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Eliza Hittman က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။