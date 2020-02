မင်းသားကြီး ဟယ်ရီဆင်ဖို့ဒ်ပါဝင်သည့် စွန့်စားမှုအသားပေးဒရာမာရုပ်ရှင်- The Call of the Wild (နမူနာ)

အမေရိကန် နာမည်ကြီးစာရေးဆရာ ဂျက်လန်ဒန်ဝတ္ထုကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်- The Call of the Wild ကို လာမယ့် သီတင်းပတ်ထဲမှာ ရုံတင်ပြသသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။

Adventure Family Drama အမျိုးအစားရုပ်ရှင်ကား တကားဖြစ်တဲ့ ဒီကားကိုတော့ 3 Arts Entertainment က ထုတ်လုပ်ပြီး 20th Century Studios က ဖြန့်ချိပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားကိုတော့ How to Train Your Dragon ရုပ်ရှင်နဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ အမေ ရိကန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Chris Sanders က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။