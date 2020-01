ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့အတွက် ဘယ်ရုံမှာ ဘာကားတွေပြနေသလဲ(ရုပ်သံ)

အပတ်စဉ် ပုံမှန်တင်ဆက်နေကျဖြစ်တဲ့ Movie Crazy အစီအစဉ်ကနေ မြန်မာ နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ရုံတင်ပြသတော့မယ့်၊ ရုံတင်ပြသနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အကြောင်းကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

မူဗီခရေဇီတွေကို ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတကား ရှိပါ တယ်။ ဒီကားကတော့ ဝင်ငွေစံချိန်တင်ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ Crazy Rich Asians ရုပ်ရှင်နဲ့ လူသိများလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား Henry Golding နဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်ထားတဲ့ The Gentlemen !

ဒီကားကိုတော့ နာမည်ကြီး ပေါ့ပ်စတား အဆိုတော်မက်ဒေါနားရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်း တယောက်လည်းဖြစ် Sherlock Holmes ရုပ်ရှင်စီးရီးစ်တွေ၊ မနှစ်က ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Aladdin ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ ဖန်တီးရှင် ဒါရိုက်တာ Guy Ritchie က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားကိုတော့ STX Films က ဖြန့်ချိပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရာဇဝတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ Action Crime Comedy အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတ ကားဖြစ်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ နာမည်ကျော် မူးယစ်ရာဇာတယောက်က သူ့ရဲ့ အင် အားကြီးမားပြီး အမြတ်အစွန်းများတဲ့ အင်ပါယာလုပ်ငန်းစုကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အိုက လာဟိုးမားပြည်နယ်ထဲက ဘီလျံနာတွေကို ရောင်းချဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အကြောင်းကို ရှုစား ကြရမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုအချိုးအကွေ့ အချိတ်အဆက်တွေ၊ ထင်မှတ်မထားတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားမလဲ ဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်မှာပဲ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ Henry Golding နဲ့အတူ တခြားနာမည်ကျော်ဟောလိဝုဒ်သ ရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Matthew McConaughey ၊ Charlie Hunnam ၊ Michelle Dockery ၊ Jeremy Strong ၊ Eddie Marsan ၊ Colin Farrell ၊ Hugh Grant စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အပစ်အခတ်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ မူးယစ်ဆေး ဝါးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပြောစကား Dialog တွေ၊ မြင်ကွင်းတွေက အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘ အုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

IMDb မှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Rating 8.1 အထိ ရရှိထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ကောင်းတကားဖြစ်ပါတယ်။

ကြာမြင့်ချိန် ၁၁၃ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ရုံတင်ပြသသွားမယ်လို့ ကြေငြာထားပါတယ်။

နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ထူးခြားတဲ့ တင်ဆက်ပုံ တွေနဲ့ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် Biographical Drama အမျိုးအစား ဟော လိဝုဒ်ရုပ်ရှင် – Bombshell !

ဒီကားကိုတော့ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Jay Roach က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေး ထားတာဖြစ်ပြီး Lionsgate ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ဖြန့်ချိပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ နာမည်ကျော် Fox News ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံရိုက်ကူးထားခဲ့ တာ ပါ။ Fox News ကို ထူထောင်ခဲ့သူ Roger Ailes က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီဇာတ် ကားထဲမှာတော့ နာမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Charlize Theron ၊ Nicole Kidman ၊ Margot Robbie တို့က ခေါင်းဆောင်ပါဝင် ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

Charlize Theron က ပင်တိုင်သတင်းတင်ဆက်သူ Megyn Kelly အဖြစ် သ ရုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့ Nicole Kidman ကတော့ Fox News ရဲ့ အစီအစဉ်တင်ဆက် သူဟောင်း Gretchen Carlson အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Roger Ailes ဟာ အဲဒီစွပ်စွဲချက်တွေကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို အခြေခံပြီး ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ပုံဖော်ထားမလဲဆိုတာတွေကို ရှု စားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင် ရာ ပြကွင်းပြကွက်တွေနဲ့ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေး ငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက်နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

ဘတ်ဂျတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၂ သန်းအကုန်အကျခံ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင် ဟာ IMDb မှာတော့ Rating 6.7 အထိ ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Charlize Theron ဟာ အော်စကာဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး Academy Award ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာလည်း Best Actress ၊ Best Supporting Actress နဲ့ Best Makeup and Hairstyling ဆုတွေနဲ့ စာရင်းဝင်နေ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကြာမြင့်ချိန် ၁၀၈ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ နိုင်ငံတကာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာ လ ၁၃ ရက်နေ့က ရုံတင်ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

မူဗီခရေဇီတွေကို ဒီတခါ မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ထူးထူးခြား ခြား ဂျပန်-မြန်မာအနုပညာရှင်တွေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတဲ့ ရုပ်ရှင်-ဂန္ဓဗ္ဗ !

Aung Ko Latt Motion Pictures ကနေ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကား ကိုတော့ ဒါရိုက်တာ အောင်ကိုလတ်နဲ့အတူ ဂျပန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Kitaro Kanematsu တို့က ပူးပေါင်းပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကလျာဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ သူ့ရဲ့ မိဘတွေလိုပဲ စောင်းပညာရှင်ဖြစ်ဖို့ မျှော် လင့်ချက်နဲ့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်ပါ။ သူဟာ အရင်တုန်းက အတိတ်ဘ ဝက ချစ်သူနဲ့ ရှေးခေတ်စောင်းမယ်လိုဒီသံစဉ်တွေကို ထပ်ကာထပ်ကာ အိပ်မက်မက် နေခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်ကနေ ပုဂံကို အလည်ရောက်လာတဲ့ ဂျပန်တူရိယာ Shamisen ပ ညာရှင် Hiroshi နဲ့ ဆုံခဲ့ကြပြီး သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်တွေဟာ ထပ်တူညီနေခဲ့ကြ တာကို သိသွားကြချိန်မှာတော့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ၊ သူတို့ ၂ ယောက်ကြားက “ခေတ်ကာလတွေ ခရီးမိုင်တွေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား”ကရော ဆက် လက်ပြီးတော့ ရှင်သန်နိုင်ပါ့မလား၊ မမြင်ရတဲ့ ကံကြမ္မာနဲ့ အခက်အခဲတွေကြား ဘယ်လို တွေေ ကြုံတွေ့ကြရမလဲ ဆိုတာတွေကို ဒီကားထဲမှာ ရှုစားကြရမှာပါ။

ဂျပန်-မြန်မာ အနုပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းပါဝင်ထားကြတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကတော့ မြန်မာ့ ဂန္တဝင်တူရိယာတမျိုးဖြစ်တဲ့ စောင်း၊ ဂျပန်စောင်းနဲ့ အီလက်ထရောနစ် ဂစ်တာ ၃ မျိုးပေါင်းပြီးတော့ ထိထိမိမိရိုက်ကူးပြထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဂီတဒရာမာဇာတ်ကားတကားအ နေနဲ့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာတော့ ဝါရင့်မျက်နှာသစ်မြန်မာသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတဦးဖြစ်တဲ့ ဒွန် နာလေးလာ(Donnaa Layla)ကို ဂျပန်တူရိယာ ရှာမီစံနဲ့ စောင်းဝါသနာရှင်ကောင်မ လေး ကလျာအနေနဲ့ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပြီး သူနဲ့အတူ ဂျပန်သရုပ်ဆောင် တွေ ဖြစ်တဲ့ Shunya Shiraishi ၊ Shun Sugata ၊ မြန်မာပရိသတ်တွေ သိကြပြီး ဖြစ်တဲ့ မိုရီဆာကီဝင်း၊ ရန်အောင်၊ ခင်ဇာခြည်ကျော်၊ စည်သူမောင်စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ လည်း ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ဝင်တေး “Fly Away To Our Destination” ကိုတော့ ဒါရိုက်တာအောင်ကိုလတ်က ကိုယ်တိုင်ရေးစပ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ သီဆိုထားခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ရေပန်းစားနေခဲ့ပါတယ်။

ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။

ဒီတခါမှာတော့ မူဗီခရေဇီတွေိကို Supernaturan Horror အမျိုးအစားရုပ်ရှင် ကားတကားအကြောင်း မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီကားရဲ့ နာမည်ကတော့ The Turning !

ဒီကားကိုတော့ အီတာလျံ-ကနေဒီယန်အမျိုးသမီး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Floria Sigismondi က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး Universal Pictures က ဖြန့်ချိ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈၉၈ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာကြီး Henry James ရဲ့ ghost story တပုဒ်ဖြစ်တဲ့ The Turn of the Screw ကို ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ ရိုက် ကူးပုံဖော်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

Kate ဟာ ကလေးထိန်း Nanny တယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့မှာတော့ သူဟာ ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ နေနေရတဲ့ မိဘမဲ့ကလေး ၂ ယောက်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ မိန်းပြည်နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသက ထူးဆန်းတဲ့ အိမ်တအိမ်ဆီ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ သူ ရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဲဒီကလေး ၂ ယောက်မှာရော၊ အိမ်ကြီးဆီမှာပါ လျှို့ဝှက်မှု တွေ၊ နောက်ကြောင်းတွေ ရှိနေခဲ့ပြီး သွေးပျက်ခြောက်ခြားစရာတွေ ကြုံတွေ့လာရချိန်မှာ တော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဒီကားထဲမှာ ရှုစားကြ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားထဲမှာတော့ Terminator: Dark Fate ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ Grace အဖြစ် ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဟောလိဝုဒ်စတား Mackenzie Davis ၊ သရုပ်ဆောင်မင်း သမီး Joely Richardson တို့နဲ့အတူ ကလေးသရုပ်ဆောင် Finn Wolfhard ၊ Brooklynn Prince တို့က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမြင်ကွင်း တွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေနဲ့ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၃ နှစ်အောက် က လေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ် ထိန်းသူခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ PG-13 အဆင့် သတ်မှတ်ထား ပါတယ်။

လတ်တလောမှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ကို ယူကျုဘ်ပေါ်မှာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ သန်းနဲ့ချီ ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

ကြာမြင့်ချိန် ၉၄ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြီး ရုံတင်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မူဗီခရေဇီတွေကို နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ မြန်မာ ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ မြက်နု !

ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ ရွှေမြန်မာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး မိုး နီလွင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်း/ဇာတ်ညွှန်းကို ဒါရိုက်တာ ပွင့်သိင်္ဂီဇော်က ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

အချစ်ဒရာမာ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်အနေနဲ့ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲ မှာတော့ အသက်အရွယ်ကွာဟတဲ့သူ ၂ ဦးကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဇာတ်ဝင်ခန်းပုံရိပ် တွေကို အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုရ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် ၂ ယောက်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဘယ်လိုပုံဖော်ထားမလဲဆိုတာကို ရှုစားကြရမှာပါ။

ဒီကားထဲမှာ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီး ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ နေတိုးနဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြတာဖြစ်ပြီး တခြားသရုပ်ဆောင်တွေအ နေနဲ့ မုဏ်း၊ နေဆန်း၊ ခင်ဇာခြည်ကျော်၊ တို့နဲ့အတူ ကလေးသရုပ်ဆောင် အားကိုးရာစတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ အများကြီး ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

မြက်နုရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာမို့လို့ မြန် မာရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

Movie Crazy-DVB အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညတိုင်း ၇.၄၅ နာရီ၊ ၉.၁၅ နာရီတွေမှာ DVB TV channel ကနေ ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး မ ကြည့်ရှုလိုက်ရသူတွေအတွက် ကြာသပတေးနေ့မနက် ၉.၁၅ နာရီ၊ နေ့လည် ၁၂.၄၅ နာရီ၊ ၃.၁၅ နာရီ၊ သောကြာနေ့ နေ့လည် ၂.၄၅ နာရီ၊ စနေနေ့ မနက် ၁၁.၄၅ နာရီနဲ့ တ နင်္လာနေ့မနက် ၉.၄၅ နာရီတို့မှာ ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီအစီအစဉ်မှာ Movie Crazy တွေအတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကား တွေ အကြောင်းကို ကောင်းနိုးရာရာ ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး Movie Crazy-DVB ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်လည်း Like, Share နဲ့ Comment တွေပေးပြီး တော့ အားပေးနိုင်ပါတယ်။