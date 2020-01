မြန်မာအိုင်ဒေါဒိုင် အောင်ကိုလတ် သီဆိုသည့် ‘ဂန္ဓဗ္ဗ’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေး(ရုပ်သံ)

မြန်မာအိုင်ဒေါဒိုင်တဦးဖြစ်တဲ့ အောင်ကိုလတ် သီဆိုထားတဲ့ “Fly Away To Our Destination” အမည်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေးဟာ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေပါတယ်။



ဒီသီချင်းကိုတော့ အောင်ကိုလတ်က သူကိုယ်တိုင် ရေးသားထားခဲ့ပြီး The Bros တေးဂီတအဖွဲ့ရဲ့ တီးခတ်မှုနဲ့အတူ သီဆိုထားခဲ့တာပါ။