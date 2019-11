မြန်မာကေပေါ့ပ်အဖွဲ့ Project K ကို ကြိုက်နှစ်သက်ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြော 

မြန်မာအမျိုးသားလူငယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Project K ကေပေါ့ပ်အဖွဲ့ကို ကြိုက်နှစ်သက် တယ်လို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။

တောင်ကိုရီးယားနို်ငငံ၊ ဘူဆန်မြို့မှာ ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဒီမနက်ကျင်းပတဲ့ အာဆီယံ-ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတီထွင်ဆန်းသစ်မှု ထိပ်သီး အစည်းအဝေး ASEAN-ROK Culture Innovation Summit သို့ တက်ရောက်ပြီး “Growing with Art” ခေါင်းစဉ်နဲ့ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာ ထည့်သွင်းပြောသွားတာပါ။

“K-Pop နဲ့အလားတူ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မြန်မာအမျိုးသားလေးများရဲ့ ဂီတအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Project K ဆိုရင် လူငယ်များအကြားမှာသာ လူကြိုက်များ ထင်ရှားရုံသာမက၊ ဒီအဖွဲ့ကို နှစ်ခြိုက်သူများ အထဲမှာ မိမိလည်း တဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။”လို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပါတယ်။

နိုင်ငံတွေအကြား ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင်ဖို့ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောသွားရာမှာတော့ မြန်မာ၊ ထိုင်းနဲ့ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွေက အဆိုတော်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထား တဲ့ ကိုရီးယားမိန်းကလေး အဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ “Rose Quartz” ဟာဆိုရင် ဂီတနဲ့ ပေါင်းစည်း ထားတဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရဲ့ ပြယုဂ်တခုဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့အကြား အနုပညာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ စတင်နေရာကို တွေ့မြင်ရတဲ့အတွက် များစွာအားရကျေနပ်မိတဲ့အကြောင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ “A Winter once upon a time” ၊ “A Flower above the Clouds” နဲ့ “My Music Teacher Mingalabar” အမည်ရှိ ရုပ်ရှင်တွေဟာ အနာဂတ်မှာ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မြှင့်တင် သွားနိုင်ဖို့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဟာ ရွှေခေတ်ကာလမှာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကြီးမားဆုံးနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်၊ လာမယ်နှစ်မှာဆိုရင် မြန်မာရုပ်ရှင်ဟာ နှစ် ၁၀၀ ပြည့်မြောက်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်ကို ဖန်တီးရာမှာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကတဆင့် အတိတ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ အပေါ် တည်ဆောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ အကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။

မကြာသေးခင်က ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ ဂန္ထဝင်သံစုံတီးဝိုင်းတခုက ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု အကြောင်းကို ဖော်ကျူးရာမှာ Antonio Vivaldi ရဲ့ လေးရာသီ (The Four Seasons) တယောဖျော်ဖြေပွဲက ရာသီဥတုအချက်အလက်များကို အခြေခံတဲ့နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး တင်ဆက်ခဲ့တာဟာဆိုရင် အလွန်ဆန်းသစ်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ လည်းပြောပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ မကြာသေးမီက “Gongs and Skins” အမည်ရှိ နိုင်ငံတကာ သံစုံတူရိယာတီးဝိုင်း အစီအစဉ်ကို လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီး အဲဒီ တီးဝိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားမျိုးစုံအပြင် အာရှ၊ အာဖရိကနဲ့ ဥရောပတိုက်တို့မှ တူရိယာ ပညာရှင်များပါဝင်ခဲ့ကြီး ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ စုံလင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများအကြား ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တိုးမြှင့်နိုင် ခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။

နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အာဆီယံ-ကိုရီးယား ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး နှစ်(၃၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ ပထမအကြိမ် မဲခေါင်-ကိုရီးယား ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်ဖို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ မနေ့ကတည်းက ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဓာတ်ပုံ- mofa