ထာဝရနှောင်ကြိုး Original Soundtrack အယ်လ်ဘမ် ၂ ရက်အတွင်း ချပ်ရေ ၁၀၀၀၀ ရောင်းချရ

ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ထာဝရနှောင်ကြိုး ရုပ်ရှင်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းနဲ့ တေးဂီတဖန်တီးမှုတွေ ပါဝင်တဲ့ Original Soundtrack အယ်လ်ဘမ်ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး ၂ ရက်အတွင်းမှာပဲ ချပ်ရေ တသောင်းကုန် သွားခဲ့တယ်လို့ Bo Bo Music Production က ဆိုပါတယ်။

ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ “ထာဝရနှောင်ကြိုး ( Now & Ever )အခွေ အရေအတွက် ၁၀၀၀၀ကို နှစ်ရက်အတွင်း ကုန်သွားသည့်အထိ အားပေးကြမ်းကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အခွေများထပ်ထုတ်နေပြီး အခွေပြန်လည် ဝယ်ယူရမယ့် နေ့ကိုလည်း Bo Bo Music Page မှ ကြော်ငြာပေးသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးခင်ဗျ”လို့ ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာပါ။

ဒီအယ်လ်ဘမ်ထဲမှာတော့ အမြဲတမ်း၊ In your Eyes၊ ကယ်တင်ရှင်၊ လူယောင်ဆောင်၊ ဖြတ်လိုက်တော့၊ Putao၊ Mother၊ Now & Ever Theme Music၊ ရှင်သန်ခြင်း ရဲ့အဓိပ္ပါယ်(အချစ်ကြောင့်)စတဲ့ Track ၉ ပုဒ် ပါဝင်ပါတယ်။