နာမည်ကြီး ပန့်ခ်ရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့ ဂရင်းဒေးရှိုးပွဲ လက်မှတ် ဘတ် ၂၀၀၀ မှ စတင်ရောင်းချ

ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် နာမည်ကျော် ပန့်ခ်ရော့ခ် တေးဂီတအဖွဲ့တဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ ဂရင်းဒေးအဖွဲ့ရဲ့ ရှိုးပွဲလက်မှတ်တွေကို ဘတ် ၂၀၀၀ ကနေ စတင်ပြီး ရောင်းချနေပါတယ်။

ပန့်ခ်ရော့ခ်တေးဂီတဟာ ၁၉၇ဝ ပြည့်လွန်ကာလတွေမှာ ပင်မရော့ခ်ရေစီးကြောင်းထဲမှ သိသိသာသာ ခွဲထွက်လာခဲ့ပြီး များသောအားဖြင့်တော့ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူ့စရိုက်သဘာဝတွေကို လှောင်ပြောင်ဆန့်ကျင်တဲ့ အကြောင်းမျိုးတွေနဲ့ မြန်ဆန်ပြီး ကြမ်းတဲ့ ဂီတ ရိုက်ချက်၊ ခတ်ချက်တွေနဲ့ ရေပန်းစားလာခဲ့တာပါ။

ဂရင်းဒေးအဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းတွေကလည်း လိင်အာသာဖြေမှုတွေအကြောင်း၊ မိန်းမနဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေအကြောင်း စတဲ့ ထူးထူးခြားခြား ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ပရိသတ်လက်ခံအားပေးမှု ရရှိခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။

လတ်တလောအချိန်ထိ ဂရမ်မီဆု ၅ ဆုအပါအဝင် ဂီတထူးချွန်ဆုတွေ ရရှိခဲ့တဲ့ ဂရင်းဒေးအဖွဲ့ကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဆယ်စုနှစ် ၃ စုကျော်ကာလအတွင်း မှာ တေးအယ်လ်ဘမ် ၁၂ ချပ်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အယ်လ်ဘမ်ချပ်ရေ ၈၅ သန်းထက်မနည်း ရောင်းချခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

ဂရင်းဒေးအဖွဲ့ရဲ့ တတိယမြောက်တေးအယ်လ်ဘမ် ဖြစ်တဲ့ Dookie ဟာ “Welcome to Paradise” ၊ “When I Come Around” စတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ တရှိန်ထိုး အောင်မြင်ခဲ့ပြီး “21 Guns” ၊ “Wake Me Up When September Ends” နဲ့ “American Idiot” သီချင်းတွေကလည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ မစိမ်းတဲ့ သီချင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

သူတို့အဖွဲ့မှာတော့ လတ်တလော ပင်တိုင်အဆိုတော် Billie Joe Armstrong ၊ ဘေ့စ်ဂစ်တာသမား Mike Dirnt နဲ့ ဒရမ်မာ Tré Cool တို့ ပါဝင်ပါတယ်။

ပန့်ခ်ရော့ခ်တေးဂီတလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာ ရပ်တည်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဂရင်းဒေးအဖွဲ့ အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွေမှာ လာရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ဖူးပြီး ဒါကတော့ တတိယမြောက် လာရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရှိုးပွဲ ကျင်းပမယ့်နေရာကတော့ ဘန်ကောက်မြို့၊ Impact Arena မှာ လာမယ့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာမှာ ကြေညာထားပါတယ်။

ဒီပွဲမှာတော့ ဂရင်းဒေးအဖွဲ့ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် တေးအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့ “Father of All Motherfuckers” ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိနေပြီး လာမယ့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ဖြန့်ချိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဂရင်းဒေးအဖွဲ့ရဲ့ ရှိုးပွဲလက်မှတ်တွေကိုတော့ www.livenation.co.th နဲ့ www.thaiticketmajor.com တွေကတဆင့် ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ် သိရှိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် ၀၂-၂၆၂-၃၈၃၈ ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။