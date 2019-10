အလွမ်းအဆွေးဘုရင်မ အဆိုတော် ချမ်းချမ်းသီချင်းသစ် “သွားခွင့်ရှိတယ်”(ရုပ်သံ)

“သူနေနိုင်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်… ဟိုအရင်လို မဟုတ်ဘူး… မဆက်သွယ်ဘဲ… အနေဝေးတော့ သွေးအေးမယ်… ဆိုသည့် စကားကြောင့်ကွယ်… ငါဒီမှာ ညတိုင်း အိပ် မပျော်ဘဲ”

ဒါကတော့ သီချင်းအေးအေးလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အလွမ်းအဆွေးဘုရင်မ အဆိုတော် ချမ်းချမ်းရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ထဲက စာသားတွေဖြစ်ပြီး လတ်တလောအွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ရေပန်းစားနေခဲ့တာပါ။

“သူ မေ့လောက်ပြီထင်တယ်… အတူရည်ရွယ်ခဲ့သော ဘဝအိမ်လေး လေထဲ… အ ယုံလွယ်မယ် မိန်းကလေးပဲ… သဘာဝမို့ပေါ့ကွယ်… နာကျင်စွာ တယောက်တည်း… အ လွမ်းသာ အဖတ်တင်လည်း”

“သွားခွင့်ရှိတယ်”လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီသီချင်းကိုတော့ တေးရေး မြတ်ခိုင်က ရေးဖွဲ့ပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး Silver Gold Band ရဲ့ တီးခတ်ပေးမှုနဲ့ ထွက်ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်။

အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ချမ်းချမ်းဟာ မော်ဒယ်တယောက်လည်းဖြစ် ပြီး The Best Of Melody World 2017 သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် အနုပညာလောက ထဲကို ရောက်ရှိလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ First Runner Up ဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်သီချင်းဖြစ်တဲ့ “သီချင်း လက်ဆောင်”သီချင်းဟာ သူ့ကို ပရိသတ်တွေ တခဲနက်လက်ခံအားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ သီချင်း တပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။

လက်ရှိအချိန်ထိ ချမ်းချမ်းဟာ တကယ်ဆိုရင်အချစ်ပဲလိုတယ်၊ သိပ်ချစ်တယ် အရမ်းမုန်းတယ်၊ အိပ်မက်၊ သို့… ချစ်နေတုန်းပဲ စတဲ့ တကိုယ်တော်တေးအယ်လ်ဘမ် ၄ ချပ်ထွက်ရှိထားခဲ့ပြီး အတွဲသီချင်း ခွေပေါင်းများစွာမှာလည်း ပါဝင်သီဆိုထားခဲ့ကာ ပရိ သတ်အားပေးမှုရှိနေသူ တဦးဖြစ်ပါတယ်။

ခုထွက်ရှိလာတဲ့ “သွားခွင့်ရှိတယ်”သီချင်းကိုတော့ Legacy Music ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အင် တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှတဆင့် မျှဝေထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

“အဆင်ပြေပါစေကွယ်… ဆုတောင်းပေးနေဆဲ… နင် ပျော်မယ်ဆိုလည်း… ငါမ နှောက်ယှက်ဘူးပေါ့ကွယ်… အချိန်ကြာတော့ မေ့ပျောက်မယ်… ငါဆိုသော တယောက် အတွက် နင် ထည့်မတွေးပါနဲ့… နင်ပျော်အောင်နေကွယ်… သူစိမ်းများကြားထဲ… နင်နေ နိုင်ပါတယ်… ငါမဟုတ်သော တယောက်နဲ့… လက်တွဲကာ မင်းဘဝမင်းရွေးချယ်… သွား ခွင့်ရှိတယ်”