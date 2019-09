ဂျူဝယ်လ်သီဆိုသည့် ပပဝတီ စီရင်ခန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေး (ရုပ်သံ)

“အမေမွေးပေးထားတဲ့ အလှတရားကို ကျော်ပြီးမှ လှချင်သလား… ထူးထူးခြား ခြားနဲ့ ဘဝကို ထွင်ပြီးမှ ရချင်သလား… ဖြစ်တော့ ဖြစ်နိုင်တယ်… နည်းပညာတွေနဲ့”

ဒါကတော့ လတ်တလော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ပပဝတီစီရင်ခန်း ရုပ်ရှင်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းစာသားတွေဖြစ်ပါတယ်။

ဒီသီချင်းကိုတော့ နာမည်ကြီး လူငယ်တေးရေးဆရာ ဝေကြီးရဲ့ ရေးစပ်ထားမှုနဲ့ ပ ရိသတ်ကြိုက် တေးသံရှင် ဂျူဝယ်လ်က သီဆိုပေးထားခဲ့တာပါ။

“သဘာဝက ပေးထားတဲ့ အလှကို ကျော်ပြီးမှ လှချင်သလား… ဟင်းးးးး… မင်းမှ မသိတော့တဲ့ မျက်နှာသစ်တခု ထပ်ရချင်သလား… ဒါ ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်… ဆေး ရောင်စုံတွေနဲ့”

အောက်တိုဘာလထဲမှာ ရုံတင်ပြသသွားမယ့် ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ မိုးဟေကို နဲ့ ဖွေးဖွေး ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ၂ လက်ရဲ့ အားပြိုင်မှုကို ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းက ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ခုထွက်ရှိလာတဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးရုပ်သံကိုတော့ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က မျှ ဝေထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့ အကြိမ်ရေ တ သန်းနီးပါး ရှိနေခဲ့တာပါ။

“လူတိုင်းက လှပြီးသားပါ… ရင်ထဲက လာတဲ့ မေတ္တာ… ဖြူဖြူမည်းမည်း… ဘယ် လောက်ဆိုးမလဲ… လူတိုင်းက လှပြီးသားပါ… အရောင်လုံးဝမခြယ်တဲ့ မျက်နှာ… ဖြူဖြူ မည်းမည်း… လူလူချင်းပဲ… ရင်ဘတ်နဲ့ ပေါင်းလေကွာ”

အဆွေးသီချင်းတွေနဲ့ ပရိသတ်ကြား နေရာယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျူဝယ်လ်ရဲ့ သီဆိုမှုနဲ့အ တူ ရုပ်ရှင်ကားထဲက သရုပ်ဆောင်ပြကွက်တွေကိုပါ ဒီသီချင်းထဲမှာ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ် ပါတယ်။

The Best Of Melody World သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှတဆင့် ဂီတလောကထဲကို ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ဂျူဝယ်လ်ဟာ အလွမ်းမှတ်တိုင်၊ မချစ်ချင်တော့ပြီ စတဲ့ တကိုယ် တော် သီချင်းတွေအပြင် ကောင်းကောင်းနဲ့ စုံတွဲသီဆိုထားတဲ့ ပျော်နေပါ၊ ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ စုံတွဲသီဆိုထားတဲ့ အချစ်ဦးစတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိခဲ့သူတဦး ဖြစ်ပါ တယ်။

ဂ်ဴဝယ္လ္သီဆိုသည့္ ပပဝတီ စီရင္ခန္း႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ဝင္ေတး (႐ုပ္သံ)

(ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္႐ြာ… ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကမာၻ)

DVB

